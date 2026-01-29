巨人 春季キャンプ各軍メンバーを発表 吉川、井上、高梨は３軍・故障班スタート【一覧】
巨人は２９日、春季キャンプの各軍メンバーを発表した。田中将やＷＢＣ日本代表の大勢、楽天から加入した則本、内野手では坂本、リチャードらが１軍スタート。高梨、井上、吉川は３軍・故障班スタートとなった。
バルドナード、マルティネス両選手はＷＢＣのためキャンプは不参加。
〈１軍〉
【投手】２１人
１１田中将、１５大勢、１７西舘、１９山粼、２０戸郷、２１竹丸、２６ウィットリー、２８ハワード、３０田和、３１赤星、３６山城、４２マタ、４３則本、４５田中瑛、４７森田、５４松浦、５６北浦、５８船迫、６２横川、６５石川、０３５ルシアーノ
【捕手】４人
１０甲斐、２４大城、２７岸田、６７山瀬
【内野手】１０人
５門脇、６坂本、２３石塚、２９ダルベック、３２浦田、３３小濱、３５泉口、５２リチャード、６０荒巻、００７宇都宮
【外野手】７人
８丸、９松本、１３キャベッジ、３９皆川、４０中山、４４佐々木、００３知念
〈２軍〉
【投手】１５人
４１中川、４６又木、５７宮原、６３泉、６４山田、６６平内、９１堀田、０１１冨重、０１２林、０１９園田、０２１松井颯、０２８富田、０４７河野、０５０板東、０６８代木
【捕手】３人
２２小林、３７郡、０２４坂本達
【内野手】６人
００湯浅、０増田大、６１増田陸、９９ 藤井、０３３平山、０６７川原田
【外野手】５人
１２萩尾、３８岡田、５１浅野、５９若林、９６三塚、
〈３軍・故障班〉
【投手】１７人
５３高梨、９７井上、０１４堀江、０１５鈴木圭、０１６千葉、０１８木下、０２３田村、０２６吉村、０２９西川、０３０吹田、０３４森本、０４１黄、０４２グズマン、０６３花田、０７７石田隼、０９０石田充、０９９京本
【捕手】３人
００６松井蓮、０２０喜多、０２２亀田
【内野手】６人
２吉川、００２中田、００４村山、００５田上、０２５竹下、０２７北村
【外野手】５人
００１鈴木大、 ００８相澤、０１３ティマ、０４９フェリス、０６９笹原