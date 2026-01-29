めるるの愛称で知られる、モデルで俳優の生見愛瑠さんが、小春日和なひとときの衣装をインスタグラムに投稿しました。



【写真を見る】【 生見愛瑠 】ニットにミニで小春日和楽しむ「どんぐり見つける度喜びそう。みたいな日」リスの気持ちでKitsuné（キツネ）着る





生見さんは、グレー地で左袖に「KITSUNÉ」とロゴが入ったMaison Kitsunéのウールジャケットをゆったり羽織り、スエードのクロスボディバッグを提げて、ボトムはミニのキュロットからの黒めタイツにブーツを合わせ、小春日和の陽光に映えるコーデを見せています。









生見さんは「どんぐり見つける度喜びそう。みたいな日」と、リスの絵文字を付けてテキスト。KITSUNÉのロゴを着こなしながらリスの気持ちになる、生見さんのほっこりした様子に、フォロワーからは「凄い詩的 笑」「最後のピースが可愛い」「可愛すぎる日だ」「どんぐりめるかわい」「大きなリスだったらしい」「感性豊かすぎて見習いたい」など、親しみと賛辞の声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】