お笑いコンビ「ココリコ」の遠藤章造（54）が、25日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。大遅刻で冷や汗を流した話を回想した。

「お酒にまつわる忘れられないエピソード」をトークする中、遠藤は「笑っていいとも！に出る前の日に深酒をしてしまいまして」と回想した。

酔ったまま就寝したため、案の定寝坊。すると「遠くの方で“遠藤起きろ”“遠藤始まっているぞ”という声が聞こえてきたんですよ」という。

パッと起きてみると、消し忘れていたテレビから「タモリさんと鶴瓶さんが、いいともの本番中にカメラに向かって“遠藤、起きろ”と言っていた」と振り返り、これには上沼恵美子も「凄いな」と大爆笑した。

フジテレビの人気番組「笑っていいとも！」は生放送のため、完全な失態に。「これはやってもうた」と思っていると、すぐに携帯電話に着信があり、大阪に住む母親からだった。

「あんた何してんの。タモリさんと鶴瓶さんが起きろと言うてるけど、どこで何してんの」と母親からはまさかの電話。

「早く学校行き」のテンションで「あんた早ういいとも行き！」と言われたと振り返り、再び上沼も爆笑した。

結局「終わる5分ぐらい前に着いて、謝って終わった」と遠藤は冷や汗を流した過去に苦笑いだった。