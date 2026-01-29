2025年に芸能活動30周年を迎えた俳優・大泉洋。1月に公開された映画「室町無頼」に始まり、5月には東村アキコの傑作漫画を映画化した「かくかくしかじか」が公開、10月期には野木亜紀子が脚本を手掛けたドラマ「ちょっとだけエスパー」で主演、12月には福山雅治との共演作の劇場版「ラストマン -FIRST LOVE-」も公開されるなど、華々しい活躍ぶりを見せた。そして2026年も10月期に放送予定のドラマ「俺たちの箱根駅伝」の主演が控えているなど、さらなる活躍に期待が集まる。

シリアスからコミカルまで、これまでもさまざまなジャンルの作品で存在感を放ってきた大泉。そんな彼が2024年に主演を務めたのが、映画「ディア・ファミリー」だ。

本作は、世界中で17万人の命を救ってきたIABP(大動脈内バルーンパンピング)バルーンカテーテル、通称"命のカテーテル"の誕生に隠された奇跡の実話をもとにした物語。原作は清武英利の『アトムの心臓「ディア・ファミリー」23年間の記録』で、月川翔が監督を務めた。

1970年代。小さな町工場を経営している坪井宣政(大泉)は、妻・陽子(菅野美穂)と3人の娘とともに暮らしていた。娘の1人で次女の佳美(福本莉子)は生まれつき心臓の難病を患っており、「20歳まで生きられない」と余命宣告を受けてしまう。手術を受けられる病院はないかと、宣政は愛知から東京、長野、そしてついにはアメリカまで医師を探しに行くが、娘の病気を治すことのできる医療機関はないという現実を思い知る。思い悩む宣政だったが、佳美のある言葉をきっかけに、自身で人工心臓を作ることを決意。娘の命を救うために協力してくれる研究機関を探し、自身も勉学に励みながら、莫大な研究費用のための資金繰りもして、研究は少しずつ進んでいく。しかし、それと同時に佳美の命のタイムリミットも、刻一刻と迫っているのだった。

■人工心臓開発のために奔走...娘を想う父親を熱演した大泉洋

本作で大泉が演じたのは、娘のために人工心臓の開発に乗り出す宣政。彼は医師でも研究者でもない"ただの父親"だが、だからこそ、「娘の命を救いたい」という一心で必死に勉学に励み、人工心臓実現のために駆け回る姿に心を打たれる。一方で、宣政は未知の領域に前向きに挑むばかりではない。怒るし、取り乱すし、弱音を吐くこともある。医学に精通しているわけではない"ただの父親"が難題に立ち向かう姿を、リアルに描き出しているのが本作だ。

そんな宣政の感情の振れ幅を、大泉が繊細に表現。研究が動き始めた時に"自分なりにできることをしよう"と努力するまっすぐな瞳、思うようにいかず高ぶる感情や、研究が手詰まりになった際の絶望感、それでも娘の前では気丈に振る舞おうとする姿...その時々の宣政の心情がひしひしと伝わってくる。娘を救おうと動き出したものの、幾度となく難局に直面し、心は折れそうになる...それでも諦めない宣政の"弱さ"と"強さ"の両面を、大泉が力むことなく、しかし確実に体現している。

■家族を想い、父の夢を見守る...次女・佳美を好演した福本莉子

福本が演じる佳美は、生まれつきの心臓疾患を抱えながらも、"守られるだけの存在"ではない。幼い頃、彼女の体を心配した宣政が過保護に接した時には、「自分でできることは自分でする」と強く言い、芯の強い少女だということが印象づけられる。妹の寿美(新井美羽)にいつでも優しく接し、家族の中で幸せそうにほほ笑む。そんな佳美を福本が、可憐に演じている。

そして成長してからは、家族の空気を敏感に察知し、自身の病気の進行を受け止めようとする少女として描かれている。体調が悪化していく中で、不安や恐怖をもちろん抱えている彼女だが、それでも父を励まし、父の力になりたいと行動を起こす。そんな佳美の感情の機微を福本がふとした視線や声のトーンの揺れ、温かなまなざしで表現しており、宣政が家族を想うのと同様に、佳美もまた家族を大事に想っていることがしっかりと伝わってくる。そんな佳美の芯の強さと家族愛が、折れそうになった宣政の心を支えるのだ。

未知の領域に踏み込む宣政を持ち前の明るさで後押しする陽子を演じた菅野に加え、妹を守ろうと奔走する両親を陰ながらに支えるしっかり者の長女・奈美役の川栄李奈、末っ子らしい愛嬌で癒しをもたらす三女・寿美を演じた新井の好演も、それぞれに光る本作。命のカテーテルの誕生秘話を通して、家族の歩みを描いたヒューマンドラマに仕上がっている。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

ディア・ファミリー

放送日時：2026年2月21日(土)21:00〜

チャンネル：映画・チャンネルNECO(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

出演：大泉洋 菅野美穂 福本莉子 新井美羽 上杉柊平 徳永えり・満島真之介 戸田菜穂 川栄李奈 / 有村架純・松村北斗 光石研

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ