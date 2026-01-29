3棟のうち中央の建物で焼き菓子を販売、右の建物がイートインスペース

東京方面からは長野ICより約50分、新潟方面からは信濃町ICより約30分。そばや戸隠神社で知られる戸隠にもほど近い飯綱（いいづな）高原に、絵本から飛び出したような色彩豊かな建物が現れます。

ここは、2025年6月にグランドオープンした焼き菓子店「おかしの家 くるみぼーる」。春〜秋の週末だけ、期間限定で営業するお店です。



ゆるやかに弧を描く、色とりどりの壁と屋根。よく見ると、なにやらツリーハウスまで。この愛らしい建物群は、24年もの歳月をかけて、良巳さんが独学でこつこつ造り上げたというから驚きです。

「近くにある友人のログハウスに遊びに来るうちに、飯綱高原が気に入って。2001年、当初は別荘にするつもりで、この土地と母屋、牛小屋、作業場の3棟を購入。週末のたびに新潟から通って、DIYで少しずつリノベーションしました」と良巳さん。

外のテーブルやベンチは自由に座ってOK。夏は木陰が気持ちいい場所

智佳子さんは「老後の楽しみにお菓子を作りたい」と子育てが一段落後、基礎から菓子作りを学ぶため製菓学校へ。卒業後は病院の喫茶コーナーや自宅の一角、マルシェなどで焼き菓子を販売。そのおいしさは評判を呼び、ファンが増えていきました。

そこで、せっかく飯綱高原に素敵な家ができたのだからと、本格的にお店にすることを決意。ふたりで焼き菓子店を開いたのです。



滋味あふれる手作りの焼き菓子がずらり

木の看板が売り場入口の目印

手作り感満載の建物内も楽しい

中央の建物に入ると、カラフルな内装に心が躍るお菓子売り場が広がります。

「見た目の華やかさはないけれど、滋味深い生地のおいしさを楽しんでほしい」と智佳子さん。平飼い卵やフルール・ド・セル（塩の花）、発酵バターなど材料を吟味し、それぞれの持ち味を生かして作る焼き菓子が並びます。

シフォンケーキも次々と売れていく

1日に100個焼くという人気のシフォンケーキは、バナナや抹茶などの6種各300円。マドレーヌ・フィナンシェ各2種280円、パウンドケーキ3種330円をはじめ、シュークリーム、プリン、チーズケーキ、ガトーショコラ、渋皮栗ケーキなどをラインナップ。

「バスク風チーズケーキ」480円（手前）、「平飼いたまごのシュークリーム」330円（左奥）。「ホットコーヒーS」400円はセルフ式のコーヒーマシンで淹れる

おすすめは、表面を高温でカリッと焼き上げ、中はとろけるようなやわらかさのバスク風チーズケーキ。ラム酒が香る大人の味わいがたまりません。カスタードと生クリームがたっぷり詰まったシュークリームも人気のおやつです。1時間かけてじっくり焼き上げたサクッ、フワッのシュー生地は、香ばしいアーモンドがアクセントに。



「くるみぼーる」3個250円

店名にもなっている、くるみぼーるは店の看板商品です。生地の中のクルミは、ひとつひとつ手作業で渋皮を取り除いたもの。口の中でほろほろっと崩れる食感が楽しめる、発酵バターの風味豊かなクッキーです。

「しあわせぷりん」1個350円

シンプルでもコクがある、昔ながらの固めのプリンも評判です。新潟産の平飼い卵はプリンに、長野産の平飼い卵はマドレーヌにと、スイーツごとに素材も使い分けています。

人気の焼き菓子を詰め合わせた「クッキー缶」3300円

ギフトにぴったりなのが1日10缶限定の、この店の建物が描かれたオリジナルのクッキー缶。くるみぼーるやフロランタン、岩塩がアクセントのごま塩ガレット、お酒にも合うチーズスティックなど、10種33個のお菓子がぎゅっと詰まっています。

ギフトBOX200円

好きな焼き菓子を詰めてプレゼントにするなら、建物を描いたイラストがかわいいギフトBOXもおすすめです。



ユニークな建物にワクワク！ お菓子のイートインもOK

オレンジのタイルカラーが温かい空間

購入したお菓子は、建物内で味わうこともできます。売り場のある建物にはテーブル席のほか、隠れ家のようなベンチの部屋も用意。絵本も揃い、子どもたちと一緒につい長居してしまいそうな、やさしい雰囲気が広がります。

売り場の2階

靴を脱いで階段を上がると、2階には広々としたフローリングスペースが。秘密基地のような感覚に、思わず気分も上がります。

建物内もすべて夫の良巳さんがDIYで仕上げている

売り場の右側に建つ、カラフルな煙突のある建物でも、購入したお菓子が楽しめます。こちらは元々住居だった建物なので、キッチンスペースが残っていたり、こたつの部屋があったりと、お店というより家に招かれたような気分で、ゆっくりくつろげます。

暖炉のある2階は天井が高めで開放感も。暖かい季節にはテラスにも出られる

寒い日はこたつでまったり過ごすのもいい

ほかにはない唯一無二の空間で、素材を見極めて丁寧に作られた、素朴で気取らない焼き菓子を味わうひととき。

2026年4月中旬までは冬季休業中なので、春になったらぜひ訪れたい、飯綱高原の注目ポットです。



