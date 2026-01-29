3児の母・滝沢眞規子「手抜きですぐできた」牛肉弁当に「手抜きに見えない」「もはや芸術の域」と反響
【モデルプレス＝2026/01/29】モデルの滝沢眞規子が1月29日、自身のInstagramを更新。牛肉弁当を公開した。
滝沢は「今日は牛肉弁当」「手抜きですぐできたので少しお茶タイムです」と記し、肉をたっぷりと使った食欲をそそる弁当を披露。半分にカットしたゆで卵や、紫キャベツ、ちくわと葉物野菜の和え物などが彩りを添えている。また、自身の幼少期について「朝はどんなに早くても起こされずにさっさと起きていたので、そんな所はよく母に褒められたなって思い出しました」と振り返っている。
この投稿は「手抜きに見えない」「いつも彩りが綺麗」「もはや芸術の域」「絶対美味しい」と反響を呼んでいる。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
