素敵な図書館に併設されたこだわりベーカリー

JR埼京線・十条駅から徒歩10分のところにある「北区立中央図書館」。公園内に図書館が併設されていて、建物の一部である赤レンガ倉庫は、1919年に戦前の陸軍兵器工場として使われていた歴史ある建物です。

外観は当時の雰囲気をそのままに、内装はクリーンにリノベーション。ドラマ撮影などにも使われているロケーション抜群の図書館です。

赤レンガ倉庫部分の建物内に、書店とベーカリーを一体にした商業施設「ひぐらしベーカリー」の3店舗目となる「ひぐらしベーカリー 北区中央図書館店」がオープンしました。

図書館正面入り口のすぐ隣に赤レンガの建物があり、その中に「ひぐらしベーカリー 北区中央図書館店」があります。

室内はフリースペースとなっていて、誰でも自由に使用することができます。取材時はお昼どきだったので、図書館利用者や、近くで働く人がランチをしている様子も。ガラス越しに図書館を眺めることができたり、天井の柱が当時の素材をあえて見せる構造になっていたりと、通常のカフェとはひと味違った雰囲気が楽しめます。



ガラスのショーケースには、焼きたてのパンがずらりと並んでいます。人気のパンは平日でもすぐになくなってしまいますが、常時補充しているためタイミングがあえば焼きたてを購入できます！

「カレーパン」302円



「北区立中央図書館店」限定で販売しているパンは、店舗で生地をいちから作っているのだとか。全店舗で人気のカレーパンなどは、本店で成型したあとそれぞれの店舗に運び、各店舗で発酵させて揚げたてをお客さんに提供しています。

全店舗で発売している商品はすべて、商品開発チームが何度も試作したこだわりの品々。パンはもちろん、ドリンクも本格的なものばかりなので要チェックです。

「ワカモレとクリームチーズのフォカッチャ」464円

人気の「クロワッサン」や「カレーパン」のほかに、季節にあわせた期間限定メニューもあるので、何度でも訪れたくなります。取材時（12月中旬）は、見た目からクリスマスを感じられる「ワカモレとクリームチーズのフォカッチャ」などがありました！



店舗限定のパンや本格的なラテが味わえる

（左上から反時計回り）「赤レンガパン」464円、「クロワッサン」345円、「チーズカレーパン」345円、「カフェラテ」496円、「抹茶ラテ」561円

今回は特におすすめのパン「赤レンガパン」、「クロワッサン」、「チーズカレーパン」と、ふわふわのフォームミルクが楽しめる「カフェラテ」、「抹茶ラテ」をご紹介します。

図書館の赤レンガ倉庫をイメージした「赤レンガパン」は、ひぐらしベーカリーが全店舗で取り組む「アンケートパンフェア」で誕生した商品。年に一度のペースで、お客さんのアイデアを元に商品を開発しているのだそう。

レンガの外壁と比較しても驚くほどリアル！ 紫いもパウダーを混ぜた生地にたっぷりのカスタードクリームを詰め、表面はざらっとした質感を出すためにアーモンドパウダーをまぶしています。ほんのり甘くふわっとした生地と優しいクリームの味わいが、どこか懐かしさを感じます。

ひぐらしベーカリーのパンは、バターがたっぷり使われているのが特徴。なかでも「クロワッサン」は、バター感を残すために折り込みの回数や層を調整しているのだそう。外はバリバリと香ばしい食感で、店内のトースターで温めて食べるのもおすすめです。

「クロワッサンサンド」529円

クロワッサンに生ハム、チーズ、サラダほうれん草をはさみ、バルサミコ酢の甘酸っぱいソースが利いた「クロワッサンサンド」も購入することができます。

「チーズカレーパン」

全店舗で人気の「チーズカレーパン」と「カレーパン」は、それぞれカレーの味付けが異なるのが特徴。「チーズカレーパン」はキレのあるスパイス感じる味わいで、濃厚なチェダーチーズとの相性を考えられています。

「カレーパン」は甘めのルーで、大人はもちろん子どもからも大人気！ 店舗で揚げているので、衣がサクサクしているうちにぜひ食べてほしい一品です。

（左から）「カフェラテ」、「抹茶ラテ」

ドリンクは本格的なエスプレッソマシーンで作っていて、ふわふわのフォームミルクでラテアートも施してくれるので写真映えもバッチリ！

「抹茶ラテ」に使用している抹茶は、愛知県西尾市でとれた一番茶。注文が入ってから茶筅で抹茶を点て、ミルクと合わせる本格的なつくり。抹茶の風味を生かせるように、注ぐ温度にもこだわっているのだとか。苦味もしっかり感じるので、お好みで砂糖で調整するのがおすすめです。



オリジナル商品をお土産に購入するのもおすすめ

「ひぐらしブレンド」1袋302円

店内にはドリップバッグコーヒー「ひぐらしブレンド」の販売も。渋谷のスペシャリティコーヒー専門店「THE COFFEE SHOP」の焙煎士がペアリングを考えた、浅煎り・中深煎り・深煎りのオリジナルブレンドが1袋から購入できるんです！ 袋に書かれたイラストはコーヒーに合うパンの種類を指しているのだそう。お土産にパンとコーヒーを持ち帰って、自宅でペアリングを楽しむのもよさそうです。

こだわりのパンを片手に、歴史的建造物と図書館の特別な空間でひと味違ったカフェタイムを過ごしてみてはいかが？



■ひぐらしベーカリー 北区立中央図書館店（ひぐらしべーかりー きたくりつちゅうおうとしょかんてん）

住所：東京都北区十条台1-2-5 1F

TEL：03-4400-8458

営業時間：火・水・木・金曜10〜17時、土・日曜、祝日10〜16時

定休日：月曜・第4木曜・不定休（月曜祝日の場合は翌平日休み）



Photo＆Text：樋口紗希



