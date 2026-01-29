【アンデルセン】クリームたっぷりの菓子パン「ファステラウンボーラ」を発売/広島アンデルセンではデンマーク店の新作が登場

アンデルセングループの各ブランド『アンデルセン』『リトルマーメイド』『タカキベーカリー』では、2026年2月1日から、春を呼ぶデンマークのお祭り“ファステラウン”に楽しむパン「ファステラウンボーラ」を全国の店舗で発売する。

また、旗艦店「広島アンデルセン」では、アンデルセン･デンマーク店の新作「ファステラウンボーラ モダン」が登場する。

※記事中の価格はいずれも税込表記。

【すべての画像はこちら】ネコの顔モチーフやハート型などさまざまなファステラウンボーラをラインアップ

【アンデルセン 取り扱い商品】

販売期間:2月1日〜2月28日

◆「ファステラウンボーラ(カスタードクリーム)」357円

ふんわりした生地にマジパンを入れて焼き上げ、生クリーム入りのカスタードクリームを絞り、チョコでコーティングした。

◆「ファステラウンボーラ(いちご&ルバーブ)」432円

デニッシュ生地にカスタードクリームを絞って焼き上げ、いちごルバーブのフィリング、ホイップクリームを絞り、キャラメルタブレットをのせた。

【リトルマーメイド/トランドール 取り扱い商品】

販売期間:2月1日〜2月28日

◆「ファステラウンボーラ(ホイップ&カスタード)」270円

2026年のファステラウンボーラは、猫をモチーフにしたかわいらしいデザイン。カスタードクリームとホイップクリームの2種を包んだパンに、ファステラウンのモチーフである猫をシュガーグラスで描いた。

【タカキベーカリー 取り扱い商品】

販売期間:2月1日〜3月31日

※価格は販売店により異なる。

◆「りんご&カスタード」171円

デニッシュ生地にりんご入りカスタードとりんごジャムを絞り、粉糖で仕上げた。オリジナルのりんごカスタードには、隠し味としてカルダモンを少し加え、味に深みを出した。

◆「ラズベリー&ホイップ」171円

ラズベリー風味のクッキー風生地をかぶせたパンに、ラズベリーフィリングとホイップクリームを挟んだ。ラズベリーの酸味がホイップクリームの甘みを引き立てる。ピンク色の上生地で、春らしさを演出している。

【広島アンデルセンではデンマーク本場の味を提供】

広島アンデルセンでは、2023年にデンマークの大手新聞社の評価で1位に選ばれたアンデルセン･デンマーク店の新作「ファステラウンボーラ モダン」を販売。現地では、1日300個を売り上げるほどの人気だという(2026年1月23日時点)。

このほか、「ガメル ファステラウンボーラ」「ハートのファステラウンボーラ」もラインアップする。

販売期間:2月1日〜2月28日

◆「ファステラウンボーラ モダン」378円

伝統的なガメルタイプ(菓子パン生地にクリームを包んでチョコレートコーティングしたもの)を進化させた商品。マジパンを包んだカルダモン入りのパン生地を焼き上げ、中心部にマスカルポーネクリームをたっぷり絞り、チョコレートでコーティングした。表面の藻塩がアクセントになっている。素朴な見た目ながら、華やかで繊細な味わい。

※2月2日〜アンデルセンネットでも取り扱う。価格は399円。

◆「ガメル ファステラウンボーラ」302円

カスタードクリーム入りのパンに、ココア入りのグレーズを合わせた。

◆「ハートのファステラウンボーラ」496円

サクサクのデニッシュ生地にマスカルポーネクリーム、ラズベリージャム、ピスタチオプラリネの3種のフィリングを合わせた。

〈デンマークのファステラウン/ファステラウンボーラについて〉

“ファステラウン”は16世紀ごろから続く、イースターの7週間前の日曜日に行われるデンマークの伝統行事。仮装した子どもたちが木樽を叩いて割り、中のお菓子をもらう「樽たたき」や、「ファステラウンボーラ」を食べて楽しむ。

もともとは復活祭前の断食に備える行事だったが、現在は宗教色が薄れ、「春を呼ぶお祭り」として親しまれている。

「ファステラウンボーラ」は、断食前に食べられていたクリームたっぷりの菓子パン。古典的な「ガメルタイプ」のほか、デニッシュ生地を使ったものなど多様なバリエーションがある。

ファステラウン 「樽たたき」の様子

〈アンデルセンとデンマークとのつながり〉

アンデルセンとデンマークのつながりは、1959年に創業者・高木俊介氏がデニッシュペストリーと出会ったことに始まる。その味わいに感動した高木氏は1962年に日本で初めてデニッシュペストリーを商品化。以降、パン作りの技術を学ぶだけでなく、デンマークの精神や感性、そこで暮らす人々の心の豊かさなど、企業の手本にしたいという想いから、交流を続けてきた。

1967年にオープンした旗艦店「広島アンデルセン」では、デンマーク文化を発信。2008年にはデンマークにベーカリーを出店し、「アンデルセン イスランズブリュッゲ店/オーステッド店」の2店舗を展開している。

