「肉感MAX」 帯広の味×すた丼が融合『北海道十勝すた丼』『北海道十勝すたみな油そば』発売【伝説のすた丼屋】

全国に196店舗（2026年1月現在）を展開する丼ぶりチェーン「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」は、香ばしく焼き上げた十勝豚丼と、すたみな油そばを発売する。

本場・帯広の味をベースに、自社ブランド「㐂久好（きくよし）」で培った豚丼ダレと調理ノウハウを生かした『北海道十勝すた丼』・『北海道十勝すたみな油そば』を含む4商品をラインアップ。

2026年1月30日（金）より全国の店舗（一部店舗を除く）で期間限定販売する。丼と油そばという２つのジャンルで、ボリューム感とスタミナを前面に打ち出した4商品を展開する。

【画像を見る】『北海道十勝すた丼』、『北海道十勝すたみな油そば』のラインアップ４品を見る

〈商品ラインアップ〉

◆「北海道十勝すた丼」

価格：税込1,290円

豚肩ロースを甘辛すたみなダレで香ばしく焼き上げ、大盛りご飯の上に盛り付けた十勝豚丼。総重量は500グラム超で、飯量330グラムに対し、肉量はすた丼比約1.5倍となる約150グラムを使用。

「㐂久好」で親しまれている甘辛醤油豚丼ダレをベースに、すた丼屋秘伝のニンニク醤油ダレをブレンドした、濃厚でパンチのある味わいが特徴。（同一価格で定食変更可）。

◆「北海道十勝すたみな油そば」

価格：税込1,190円

※並（1玉）／1.5玉／2玉まで同一価格

豚肩ロースを特製ダレで焼き上げ、特注の全粒粉麺の上に盛り付けた油そば。麺2玉使用時は総重量600グラム超となり、香ばしい肉の旨みと全粒粉麺の風味を楽しめる、食べ応えのある一杯に仕上げている。

◆「北海道十勝ホルモン合盛りすた丼」

価格：税込1,490円

豚肩ロースと牛ホルモンを特製ダレで焼き上げ、大盛りご飯にのせた合盛り丼。総重量は500グラム超で、肉量は約160グラム（牛ホルモン70グラム、豚肩ロース90グラム）。脂付きホルモンのジューシーな旨みと豚肉のコクが合わさった、スタミナ感のある一杯となっている。（同一価格で定食変更可）。

◆「北海道十勝ホルモン合盛りすたみな油そば」

価格：税込1,390円

※並（1玉）／1.5玉／2玉まで同一価格

豚肩ロースと牛ホルモンを全粒粉麺に合わせた油そば。麺2玉使用時の総重量は600グラム超で、特製ダレのコクと肉の旨みが麺に絡み、最後まで飽きずに楽しめる仕立てとなっている。

※玉子・味噌汁付（「北海道十勝すたみな油そば」「北海道十勝ホルモン合盛りすたみな油そば」には味噌汁は付かない）

※各種デリバリーサービスでの販売価格は、店内飲食の場合と異なる

※一部店舗では価格が異なる場合がある

※食材がなくなり次第、販売終了

■発売日

2026年1月30日（金）より 期間限定

■販売店舗

「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」全国各店舗（一部店舗を除く）

〈好みにあわせてボリュームアレンジも〉

『北海道十勝すた丼』『北海道十勝ホルモン合盛りすた丼』では、並の1/2量の「腹五分目盛り」、すたみな唐揚げ3つを合盛りにした「唐揚げ合盛り」、肉量を並の2倍にした「肉W盛り」もラインアップする。

・北海道十勝すた丼 1,290円(税込)

・北海道十勝すた丼 腹五分目 1,090円(税込)

・北海道十勝すた丼 唐揚げ合盛り 1,590円(税込)

・北海道十勝すた丼 肉W盛り 1,990円(税込)

・北海道十勝ホルモン合盛りすた丼 1,490円(税込)

・北海道十勝ホルモン合盛りすた丼 腹五分目 1,290円(税込)

・北海道十勝ホルモン合盛りすた丼 唐揚げ合盛り 1,790円(税込)

・北海道十勝ホルモン合盛りすた丼 肉W盛り 2,190円(税込)