福岡市・天神の「福岡パルコ」が、2027年2月末で営業を終了することを発表しました。建物の老朽化が進む中で、再開発の進捗状況を検討した結果だとしています。

■パルコ・溝口岳 取締役

「弊社取締役会において、当社が運営する福岡パルコの営業終了を決定しました。」



2027年2月末で営業を終了するのは、福岡市・天神の「福岡パルコ」です。



「福岡パルコ」は、岩田屋本館だったビルを引き継ぎ、16年前の2010年にオープンしました。





営業終了の理由について、パルコの溝口岳取締役は「建物の老朽化が進む中で、再開発の進捗（しんちょく）状況を検討した結果」などと説明しています。■街の人「えー！びっくりした。」「びっくりしますね。こんなに大きな建物が。その後が気になりますね。」

福岡パルコの周辺では、市の再開発事業「天神ビッグバン」の一環として、大型の複合ビルを建設する計画が進んでいます。



パルコは29日の会見で「再開発計画に携わっていく」と説明しましたが。



■溝口 取締役

Q.再開発されたビルに入らないこともある？

「現在は決まっている事項は全くない。全く今の時点では確定したことはありません。福岡パルコとしての営業を終了いたします。その先のことは、開発計画については確定したことはありません。」



今後の具体的な計画については言及を避けました。