ÀÅ²¬¶õ¹Á¤Î³«¹Á¤Ï2009Ç¯6·î4Æü¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Öº£¡¢Ä«¤Î6»þ50Ê¬¤Ç¤¹¡£¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ë¤Î¥ªー¥×¥ó¤Þ¤Ç¤Þ¤À30Ê¬°Ê¾å¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´û¤Ë¤¤ç¤¦Åë¾è¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Îó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é²æ¡¹ÊóÆ»¿Ø¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡Ä¤À¤ó¤À¤óÆ°¤¤¬¤¢¤ï¤¿¤À¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖËÜ¸©¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤òÂó¤¯ÉÙ»Î»³ÀÅ²¬¶õ¹ÁŽ¥³«¹Á¤ò¤³¤³¤ËÀë¸À¤·¤Þ¤¹¡×
ÀÅ²¬¶õ¹Á¤Ï¡¢³«¹Á¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë16Ç¯¤¬·Ð²á¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ÏäþÍ¾¶ÊÀÞ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³«¹Á½éÇ¯ÅÙ¡¢´ü´Ö±¿¹Ô¤Î·§ËÜÀþ¤ò´Þ¤á¹ñÆâÀþ6Ï©Àþ¹ñºÝÀþ2Ï©Àþ¤Ç¥¹¥¿ー¥È¡£¤·¤«¤·¡¢³«¹Á¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¤2010Ç¯¤Ë¤Ï¡Ä¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ëÀ¾Â¦¤ÎÅ¸Ë¾¹¾ì ¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤Ï½¢¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Î¤â¤Î¤Ï´û¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
³«¹Á»þ¤«¤é½¢¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¹Ò¶õ¤¬Å±Âà¡£¡É·Ð±ÄºÆ·ú¤Î¤¿¤á¤ÎÉÔºÎ»»Ï©Àþ¤ÎÀ°Íý¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡É¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¸åÀÅ²¬¶õ¹Á¤Î¹ñÆâÀþ¡¦¹ñºÝÀþ¤È¤â¤ËÇ¯¡¹Åë¾è¼Ô¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâÀþ¤Ï¡¢¼¡Âè¤ËÏ©Àþ¤òÁý¤ä¤·¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¡¢6Ï©Àþ¤Ë³ÈÂç¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñºÝÀþ¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤òÇØ·Ê¤ËÃæ¹ñ¤ä´Ú¹ñ¤òÃæ¿´¤Ë´ü´Ö±¿¹Ô¤â´Þ¤á10Ï©Àþ¤Ë¿¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¤ÎÅë¾è¼Ô¤Ï¹ñÆâÀþ¡¦¹ñºÝÀþ·×73Ëü8000¿Í¤È¡¢²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡Ä¡£¤½¤ÎÍâÇ¯¤Î2020Ç¯¤«¤é¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¤¬³ÈÂç¡£¹ñºÝÀþ¤Ï2022Ç¯¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ·ç¹Ò¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâÀþ¤âÅë¾è¼Ô¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿··¿¥³¥í¥Ê¤ÎÌÔ°Ò¤¬¼ý¤Þ¤ë¤È¡¢ÀÅ²¬¶õ¹ÁÈ¯ÃåÊØ¤ÎÅë¾è¼Ô¤¬²óÉü¡£µîÇ¯Ž¥2025Ç¯¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î·î¤ÇÁ°Ç¯¤ò¾å²ó¤ê¡¢¥Ôー¥¯¤À¤Ã¤¿2019Ç¯¤Î85.7¡ó¤Þ¤Ç²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡Ä¡£
¡Ê¹â»Ô¼óÁê¡Ë
¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡×
¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤ËÈ¿±þ¤·¤¿Ãæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÅÏ¹Ò¼Ô¤¬¸º¾¯¡£12·î¤Ë¤Ï¾å³¤Àþ¤¬¡¢1·î¤«¤éÀÄÅçÀþ¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤Î2Ï©Àþ¤¬·ç¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Àè½µ¤Ë¤Ï¡¢Á´Æü¶õ¤¬¸½ºß±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë»¥ËÚÀþ¤È²ÆìÀþ Î¾Ï©Àþ¤È¤â¡¢10·î1Æü¤«¤é±¿µÙ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£±¿µÙ¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢½¢¹Ò°ÊÍè¡¢ÀÅ²¬Ï©Àþ¤Ç¤ÎÀÖ»ú¤¬17Ç¯´ÖÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢Ç³ÎÁÈñ¤Ê¤É¤Î¥³¥¹¥ÈÁý¤Ë¤è¤ê¹ñÆâÀþ¤ÎÍø±×Î¨¤¬ÂçÉý¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÁ´Æü¶õ ÀÅ²¬»ÙÅ¹¡¡ÀÐÆ» ¿¿ÆàÈþ »ÙÅ¹Ä¹¡Ë
¡Ö2009Ç¯¤ÎÀÅ²¬¶õ¹Á³«¹ÁÅö½é ¤«¤é±¿¹Ò¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿Í£°ì¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î±¿µÙ¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ÏÈó¾ï¤Ë¶ì½Â¤ÎÈ½ÃÇ¡×
³«¹ÁÅö½é¤«¤éÀÅ²¬Ï©Àþ¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¿Á´Æü¶õ¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸½»þÅÀ¤ÇºÆ³«¤Î¸«¹þ¤ß¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÅ²¬¶õ¹Á¤«¤é¤Î¡É»ö¼Â¾å¤ÎÅ±Âà¡É¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
·ç¹Ò¤äÅ±Âà¤È¡¢µÕÉ÷¤ÎÀÅ²¬¶õ¹Á¤ËÌÀ¤ë¤¤ÏÃÂê¤â¡£
¤ª¤È¤È¤¤Ž¥27Æü³«¤«¤ì¤¿²ñ¸«¤ÇÎëÌÚÃÎ»ö¤Ï¡Ä¡£
¡ÊÎëÌÚÃÎ»ö¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢´Ú¹ñ¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡Ø¥¨¥¢¥×¥µ¥ó¡Ù¤¬¿·¤¿¤ËÀÅ²¬¡¾³ø»³´Ö¤ÎÄê´üÊØ¤ò´ü´Ö±¿¹Ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡×
2026Ç¯3·î30Æü¤«¤é5·î29Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢ÀÅ²¬¶õ¹Á³«¹Á°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëÀÅ²¬¡¾³ø»³´Ö¤ÎÄê´üÊØ¤Î½¢¹Ò¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯4·î¤Ë¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ëÀÅ²¬¶õ¹Á¤È¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Ï¥Î¥¤¤ò·ë¤ÖÄê´üÊØ¤Î½¢¹Ò¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÎëÌÚÃÎ»ö¡Ë
¡ÖÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¹ñºÝÀþ¤Î¿·µ¬½¢¹Ò¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¸©Ì±¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤ÈÀÅ²¬¶õ¹Á¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¹ñºÝÀþ¤Î¿·µ¬½¢¹Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñÆâÀþ¤Î¶ì¶¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª²òÀâ¡Ë
¡ÊÆÁÁý ¤Ê¤¤¤ë ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¤Ç¤Ï²þ¤á¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¸½ºß¤ÎÀÅ²¬¶õ¹Á¤Î½¢¹ÒÏ©Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¸½ºß¤Î¹ñÆâÀþ¤Ç¤¹¤¬¡¢»¥ËÚ¡¦½Ð±À¡¦Ê¡²¬¡¦¼¯»ùÅç¡¦²Æì¡¢¤½¤ì¤Ë´ü´Ö¤ò¸ÂÄê¤·¤Æ±¿¹Ô¤¹¤ë·§ËÜÀþ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Á´Æü¶õ¤¬9·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ»ö¼Â¾å¤ÎÅ±Âà¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ñÆâÀþ¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÏFDA¤À¤±¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ANA¤Î¤ß¤¬±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿²ÆìÀþ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢»¥ËÚÀþ¤ÏFDA¤ÎÊØ¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤Æ¡¢Ä»³¤¤µ¤ó¡¢¤Ê¤¼Á´Æü¶õ¤Ï»ö¼Â¾åÅ±Âà¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤Î»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ê¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー ¹Ò¶õŽ¥Î¹¹Ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡Ä»³¤ ¹âÂÀÏ¯ »á¡Ë
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤â2009Ç¯¤Î6·î¤Î½¢¹Ò¤Î½éÊØ¤ÇÆáÇÆ¤Þ¤ÇÈô¤ó¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤â¼èºà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊØ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ÎÏ©Àþ¤¬ÀÖ»ú¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢º£¡¢¹ñÆâÀþ¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Èó¾ï¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤«¤é¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î²ñµÄ¤È¤«¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¹âÃ±²Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¼ûÍ×¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥¸¥ãー¼ûÍ×¡¢¤½¤ì¤«¤é¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ë¤È¡Ä¤ä¤Ï¤ê±¿ÄÂ¤ÎÊ¿¶Ñ¤Î¶â³Û¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢º£¡¢Ç³ÎÁÈñ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÍ¡¹¤Ê¿Í·ïÈñ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥¹¥È¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿Ê¬¤ò¾è¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤«¤é¤â±©ÅÄÊØ°Ê³°¤Î²Æì¤È¤«ËÌ³¤Æ»¤ÎÏ©Àþ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤ÆÀ¸³èÌ©ÃåÏ©Àþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡Ä¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Î´ÑÅÀ¤â¡¢º£²ó¡¢¸ºÊØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ±¿µÙ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤Ï¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£ÄÅÀî¤µ¤ó¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡ÊÄÅÀî ¾Í¸ã ¥¢¥ó¥«ー¡Ë
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢Á´Æü¶õ¡Ä¤Ã¤Æ¤â¤È¤â¤ÈÃÏÊý¤ÈÃÏÊý¤ò·ë¤Ö¥íー¥«¥ëÀþ¤Ï³ä¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢´Ñ¸÷Ï©Àþ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡Ê¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー ¹Ò¶õŽ¥Î¹¹Ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡Ä»³¤ ¹âÂÀÏ¯ »á¡Ë
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÏLCC¤Î¡Ö¥Ôー¥Á¡×¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÀÅ²¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âFDA¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¶¥Áè¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¡ÄÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò³èÍÑ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕµÁ¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ÊÆÁÁý ¤Ê¤¤¤ë ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¤Ç¤ÏÂ³¤¤¤Æ¹ñºÝÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£ÀÄÅç¡¢¾å³¤¡¢¹á¹Á¤¬·ç¹Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸½ºß¡¢±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥½¥¦¥ëÀþ¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¿·µ¬½¢¹Ò¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥Ï¥Î¥¤¤È´Ú¹ñ¤Î¥×¥µ¥ó¤Ø¤Î±¿¹Ò¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÀÅ²¬¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢·÷Æâ¤Î¹ñºÝÀþ¤¬½¼¼Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¤¬Ä»³¤¤µ¤ó¡ÄÀÅ²¬¶õ¹Á¤«¤é¤Î¶õ¤ÎÎ¹¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª´«¤á¤·¤¿¤¤Î¹¹ÔÀè¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ê¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー ¹Ò¶õŽ¥Î¹¹Ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡Ä»³¤ ¹âÂÀÏ¯ »á¡Ë
¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ÃÇÁ³¥Ï¥Î¥¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¥Á¥ãー¥¿ーÊØ¤Î±¿¹Ô¼ÂÀÓ¤Ê¤ó¤«¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¾å¤Ç¡¢º£²ó¡¢Äê´üÊØ¡¢¤³¤ì¡¢·ë¹½»ä¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤³¤ì¤«¤é¤ä¤Ï¤ê¿¤Ó¤ë»Ô¾ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦Åì¥¢¥¸¥¢¤è¤ê¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤Î¥Ù¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤ÏºÂÀÊ¿ô¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ËÀÅ²¬¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÍè¤Æ¡¢ÉÙ»Î»³´Ñ¸÷¤ËÍè¤é¤ì¤ëÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤âË¾¤á¤Þ¤¹¤·¡¢ÀÅ²¬¤«¤é¤Ç¤â¤³¤ì¤ÇÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥Ï¥Î¥¤¤ËÈô¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤ËÂ¾¤ÎÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¹ñ¤Ë¾è¤ê·Ñ¤®¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡£¥Ï¥Î¥¤¤Ï¤Í¡¢ËÍ¤â²¿ÅÙ¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥´¥ë¥Õ¤ä¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¢¤È¥Õ¥©ー¤ò¿©¤Ù¤ë¡£¤³¤ì¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡¢¤³¤ì¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Ô¤¯²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¡¢¤ä¤Ï¤êºÇ½ªÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤êËèÆü±¿¹Ô¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£º£¡¢½µ3¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¡¢ËèÆüÈô¤Ö¤³¤È¤Ë¤è¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤À¤«¤éÀÅ²¬¸©Ì±¤â¤¼¤Ò¾è¤Ã¤Æ¤Í¡Ä¤³¤ÎÊØ¤ÇÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ø¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆÁÁý ¤Ê¤¤¤ë ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
ÀÅ²¬¶õ¹Á¤ÎÍøÊØÀ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
