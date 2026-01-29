（コメンテーター 航空･旅行アナリスト 鳥海 高太朗 氏）

ここからは｢every.life｣。私、鳥海がお伝えします。今回は、首都圏からも大人気。静岡が誇る観光地・熱海の最新スイーツを調査してきました。今、若者を中心に食べ歩きや映えるものが度々話題となりますが、今回、久しぶりに行ってみましたら、新たな進化系スイーツが続々登場していました。それではVTRをどうぞ。





（鳥海氏･現場リポート）「静岡県を代表する温泉地"熱海"の方にやってきました！わたしも大好きな街で時々訪れていて、温泉に行ったりだとか、グルメを楽しんだり時には花火を見たりということをしておりますが、きょうは熱海スイーツがさらに進化しているということでご紹介していきたいと思います」熱海は、静岡県内からはもちろん首都圏からもアクセスしやすいため幅広い世代に人気です。楽天トラベルの「人気温泉地ランキング」では12年連続で1位を獲得するなど、いまや日本を代表する観光地となっています。そんな熱海に来たら欠かせないのが、駅前の商店街で楽しめるさまざまな食べ歩きグルメ。なかでも、見た目がオシャレで思わず写真を撮りたくなる映える"スイーツ"が大人気。それも日々進化を続けていて、新しいものが次々と登場しているんです。…ということで今回は私が厳選したイチ押しの熱海最新スイーツを紹介します。（鳥海氏･現場リポート）「まずはですね、ここ熱海でも車の通りが多いところにあるお店ちょっと私が気になっていたお店熱海パンといところがありますのさっそく行ってみたいと思います」最初に訪れたのは昨年4月にオープンした「熱海パン」。（鳥海氏）「どんなパンを販売しているんですか？」（熱海パン 江川 絢子さん）「もちもちのクリームパンの専門店です」（鳥海氏）「そうか。クリームパンの専門店なんですね」（熱海パン 江川 絢子さん）「はい」（鳥海氏）「こちらでおすすめのものがあったら教えていただきたいんですけど」（熱海パン 江川 絢子さん）「全部で12種類あるんですけど、どれもおすすめでして…きょうは鳥海さんにお好きなものを選んでほしいなと思っております」（鳥海氏）「何にしようかな、いろいろ焼き芋とか宇治抹茶とか塩キャラメル…いろいろありますけど…これ完全に今食べたい気分だけでいうと、ちょっとねえ、抹茶が気になったので、きょうは宇治抹茶をいただいてもよろしいですか？」（熱海パン 江川 絢子さん）「はい、もちろんです」この店の看板商品は12種類ある「もちもちくりーむぱん」。生地やクリームに“熱海塩”を使用した新感覚のクリームパンです。（鳥海氏）「これだけ見るとクリームパンには見えないのですが…ちょっと中を見てみます。柔らかい。おお。これ本当に具沢山ですね。じゃあ早速いただいてみたいと思います。いただきます。ひんやりしている。小腹がすいたときに熱海は坂が多いので歩いている間に食べるとちょうどいい」中にぎっしり詰まった宇治抹茶クリームと、もちもちの生地の相性は抜群。小ぶりサイズなので食べ歩きにもピッタリです。（熱海パン 江川 絢子さん）「食べ歩きをしたあとに気に入ってくださって、1日2回とか二日連続来られる人は結構います」（鳥海氏）「すごく小ぶりのサイズなので食べ歩きにもいいし家族で分け合うというか半分に切って食べてもいいですよね」（熱海パン 江川 絢子さん）「そうですね」さらに人気なのが、この「ブリュレふじ」。キャラメリゼしたクリームパンの上に富士山をモチーフにした塩カヌレがのった写真映え間違いなしの逸品。食べ歩きにも超おすすめです。続いてやってきたのは、いちごスイーツ専門店「いちごBon Bon BERRY」。旬のイチゴを贅沢に使った見た目も華やかなスイーツが並び、連日多くの人でにぎわう人気店です。この時期は、甘酸っぱいイチゴに濃厚なチョコレートを組み合わせた期間限定の新商品が登場。その中から店のイチオシをいただきました。（鳥海氏）「ごろごろイチゴチョコ。今はまだイチゴだけの段階ですがここにチョコをかけていただけるという、これがチョコですね。特別のここでやっていただいております」（いちごBon Bon BERRY 熱海ハウス 山本 美翔 店長）「こちらストロベリーフレーバーのチョコレートソースになります」（鳥海氏）「ストロベリーフレーバーのチョコレート。これをかけていただけるということで」（いちごBon Bon BERRY 熱海ハウス 山本 美翔 店長）「はい、おかけします」（鳥海氏）「香りがすごい。この時点で」イチゴの上にたっぷりのいちごチョコがかかった見ているだけで幸せになれるスイーツ、いただきます。（鳥海氏）「おいしいイチゴにチョコとイチゴの両方のソースから感じることができるのですが、まずイチゴがおいしいんですけど、どちらのイチゴなんですか？」（いちごBon Bon BERRY 熱海ハウス 山本 美翔 店長）「本日は静岡県産の紅ほっぺを使用しております」（鳥海氏）「紅ほっぺ。いや～おいしい」旬の紅ほっぺの甘酸っぱさとストロベリーフレーバーのチョコレートソースのコクが合わさった、イチゴ好きにはたまらない一品です。（鳥海氏）「今しか食べられないということで、まだ間に合いますので、ぜひ皆さん、これは、わざわざ食べにくる価値がありますので」さらに、この時季限定、チョコソースがかかった「いちごみるくソフト」もおすすめ。チョコのパリっと食感が新感覚で、こちらも要チェックです。まだまだいきますよ。続いては…。（鳥海氏）「熱海のスイーツといえばこちらの『熱海プリン』がありますが、きょうも長い行列ができているんですが、今回ですねこの"熱海プリン"の新業態のお店が新オープンしたということで行ってみたいと思います」2017年に一号店がオープンしてから、累計300万本以上のプリンを販売し、いまや"熱海の顔"ともいえる「熱海プリン」。その熱海6号店が、熱海銀座商店街の一本奥の裏通りに先週1月24日･土曜日オープン。その名も「熱海プリンファクトリー」。（鳥海氏）「熱海プリンいくつかのお店行ってますけど、いきなり銭湯の感じがここにあるんですね」（熱海プリンファクトリー 須藤 丈晴 店長）「大浴場をイメージしたコンセプトになっています」（鳥海氏）「お～」「熱海プリンファクトリー」は、昭和レトロと熱海プリンをかけ合わせた遊び心あふれる新スポットで、店内では「熱海プリン」を作る様子も見ることができます。（鳥海氏）「他の店にはないこちらのものってあるんですか？」（熱海プリンファクトリー 須藤 丈晴 店長）「限定商品ご用意しております。『湯上りかばさん焼き』といいまして、熱々の大判焼きのような中にあんこがたっぷりの商品をご用意しております。さっそく私が焼かせていただきます」こちらでは、他の店舗では味わうことができない"作りたて"にこだわった限定商品が多く並びます。焼いているところを目の前で楽しめる「ライブ感」も魅力です。（熱海プリンファクトリー 須藤 丈晴 店長）「お待たせしました『湯あがりかばさん焼きです』」（鳥海氏）「『かばさん焼き』が来ましたけど、これは何ですか？」（熱海プリンファクトリー 須藤 丈晴 店長）「大浴場をイメージしたお店ですので、手ぬぐいを頭にのせてあります」（鳥海氏）「これ手ぬぐいなんだ」（熱海プリンファクトリー 須藤 丈晴 店長）「求肥で作っております」（鳥海氏）「申し訳ないけど、かばさん頭からいっちゃうね。あつあつ。あんこがおいしい。たい焼きよりも食感がいいですよね」（熱海プリンファクトリー 須藤 丈晴 店長）「薄焼きにこだわりまして、中にたっぷりあんこをつめました」（鳥海氏）「そうか、これ薄いから結構フラットで、すぐに小豆に到達するっていうのがありますよね」見た目もかわいい「湯あがりかばさん焼き」は写真撮影にもピッタリです。