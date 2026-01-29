衆議院議員選挙序盤の候補者の戦いぶりを紹介する特集です。2回目は、前職2人と新人による3人の戦いとなっている山形県2区です。



県2区に立候補したのは届け出順に、国民民主党・前職の菊池大二郎さん（43）、自由民主党・前職の鈴木憲和さん（43）、日本共産党・新人の岩本康嗣さん（60）の3人です。



握手「雪道気を付けてくださいね、がんばります」



国民民主党・前職の菊池大二郎さん（43）、雪のなか出迎える有権者1人1人と握手を交わします。





選挙カー「地域の声こそが国を動かすこの言葉を掲げ29日から全力で駆け抜けてまいります」菊池さんはガソリン税の暫定税率廃止や「年収の壁」の引き上げといった党の実績をアピールします。さらに、市議・県議を務めた経験から培われた自身の強み「聞く力」を生かし、地域の声を吸い上げ国政に反映させたいと訴えています。街頭演説「ガソリン暫定税率が廃止になった雪国、そして1人1台車を抱える山形の声が国を動かした。その先頭に立っていたのは国民民主党であり山形県2区で活動させていただいた菊池大二郎。地域の声を負けないで上げましょう」菊池候補「握手をしながらいろいろな相談を受けたり課題を頂戴したり向き合っていくことは変わらず続けてきた。SNSの取り組みもより多くの皆さまに届けられるよう、多世代から意見や激励を頂戴できる工夫をしていきたい」限られた選挙期間、そして降りしきる雪のなか、菊池さんは多くの地域の声を聞くため駆け回ります。選挙カー「農林水産大臣、鈴木憲和、鈴木憲和でございます」自由民主党・前職の鈴木憲和さん（43）、6回目の当選を目指す今回、現職の農林水産大臣として臨んでいます。「大臣、頑張れよ」「頑張って」大臣としての公務や党の候補者の応援もある中、初当選の時と同じ長靴姿で地域を駆け回ります。訴えるのは国土強じん化、外交・防衛力の強化、そして農林水産業を経済の柱にするための政策です。鈴木候補「農林水産業を持続可能で次世代に引き継いでいける産業にすること。条件不利地でも営農が続けられる施策を進めること。豪雨災害が多いのでインフラ整備をしっかりやる」尾花沢市内で行われた個人演説会では、支えてきた人たちへの思いを語りました。演説「無名だった私が農林水産大臣として皆さんに話ができている。この仕事ができていることに感謝申し上げたい」内閣での重責を胸に鈴木さんは選挙戦を進めます。日本共産党・新人の岩本康嗣さん（60）は県2区で5回目の出馬です。選挙カー「雪のなかご迷惑になりますが立候補のごあいさつとお願いに参りました」寒波の影響で雪が残る米沢市内で、岩本さんは突然の解散を雪国の現状を無視したものと批判。消費税減税や賃上げによる物価高対策、景気対策を訴えました。街頭演説「景気対策や物価高対策の消費税減税には財源が必要。高額所得者への応分の負担、軍事費の無駄遣いを正すことで財源は十分生み出せる」また、農家への支援の重要性も強調します。岩本候補「この山形2区は農林水産大臣本人が候補者だが、自民党農政は市場任せで輸入自由化の荒波に農業をさらしている。政府の責任で農家の所得補償や価格保証をし、消費者米価も安定させることが大事」普段は「温厚な性格」と親しまれる岩本さん。市民の生活に寄り添いながら訴えを続けます。