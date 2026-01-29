作家の竹田恒泰氏が29日、ニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」（月〜木曜前8・00）に生出演し、意外な一面を明かした。

令和のコメ騒動を受け、石破茂前首相が打ち出したコメ増産政策を、高市政権発足で鈴木憲和農相が即転換した。コメ5キロ当たりの平均価格は20週連続で4000円超えと、いまだに高止まりしている。

竹田氏は政府のコメ政策に対する不満を口にした。「結局、コメだけは自給している意識は日本人もあると思いますけど、戦後しばらくコメを食べていた時代があるんですけど、その時と比べると年間のコメ消費量が半分から3分の1近くまで減っている」と指摘。「食べなくなったものを自給しているだけで。たとえば戦争が起きそうだ、コメを食おうと思っても、ないんですよね」。食料安全保障の観点からも警鐘を鳴らした。

さらに竹田氏は「だから小麦粉とか、パンとか、ラーメンとか食べている場合じゃないんですよ。コメを食えと」と主張。しかし、一方で「…と言っている私、一応、ラーメン店の経営者なんですけども」とぶっちゃけ、驚かせた。

東京・六本木で、利尻昆布のだしを売りにしたラーメン店を経営しているという。「以前、ラーメン屋さんを始める前にこれを言ったら、ラーメン屋の気持ちが分かるかって怒られた。今はラーメン店の店主なんで、胸を張って言える」。そう主張しつつ、「うちはチャーハンとかおいしいですから。ラーメンだけじゃなくて、お米も食べて帰って下さい」と、ちゃっかりPRもしていた。

パーソナリティーのフリーアナウンサー垣花正は「竹田さん、論客でいらっしゃいますけど、実際は経営者なんですよ。7つ企業を経営されている」と明かし、「何かあったら僕、雇って下さい」と呼びかけていた。