光で動き続ける。毎日の手元に寄り添う【シチズン】の腕時計がAmazonに登場中‼
金属文字板の美しさと、機能性を両立したアイテム【シチズン】の腕時計がAmazonに登場!
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
シチズンの腕時計は、ビジネスからカジュアルまで幅広いシーンに自然と溶け込む、デザイン性と機能性を兼ね備えたモデル。シンプルで飽きのこないフェイスに、視認性の高い針とインデックスを組み合わせ、日常使いに求められる見やすさと上質感を両立している。
定期的な電池交換が不要の「ソーラーテック」を搭載し、太陽光はもちろん室内のわずかな光でも発電して時計を動かす。余った電力は二次電池に蓄えられ、フル充電後は光のない環境でも長時間稼働するため、日々の手間を大きく軽減してくれる。
文字板外周にリング状のソーラーセルを配置した「リングソーラー」を採用することで、文字板に光透過素材を使う必要がなく、金属文字板ならではの美しい質感を実現。デザインの自由度が高まり、シンプルながらも洗練された印象を与える仕上がりとなっている。
実用面では、日付と曜日表示を備え、日常生活での使い勝手を向上。10気圧防水に対応しているため、水に触れる機会の多い仕事やアクティブなシーンでも安心して着用できる。オンでもオフでも、どんなスタイルにも寄り添う頼れる一本。
