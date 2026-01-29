マクドナルドは1月26〜30日の5日間、平日ランチ「ひるまック」のポテトとドリンクをMからLサイズへ無料で増量できるキャンペーンを実施します。通常100円の追加料金が不要となります。（サムネイル画像出典：マクドナルド公式Webサイト）

マクドナルドは、平日ランチ「ひるまック」にて、ポテトとドリンクのLサイズアップが無料になるキャンペーンを1月26日より開催。2025年に好評だった企画が2026年も5日間限定で復活します。お得にボリューム満点のランチを楽しめるチャンスです。

ポテトとドリンクがLサイズ無料！

同キャンペーンは、1月26〜30日までの5日間、10時30分〜14時限定の「ひるまック」で実施されます。通常はプラス100円かかるポテトとドリンクのMからLへのサイズアップが無料に。

「ビッグマック」や「てりやきマックバーガー」などの定番セットが対象で、午後への活力をチャージできるお得な内容です。

妻夫木聡さんらのCMやコラボ動画も公開

キャンペーンに合わせ、俳優の妻夫木聡さんと濱田岳さんが出演する新テレビCMが放映されます。また、漫才師のオール巨人さんとのコラボレーション動画第3弾も公開され、名言「パンパンやな」の誕生秘話などが語られます。

さらに抽選でマックカードが当たるXキャンペーンも実施されるため、食事だけでなくエンタメコンテンツも楽しめます。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:All About ニュース編集部)