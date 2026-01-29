マクドナルド、昼限定の増量キャンペーン実施中！ポテトとドリンクのLサイズアップが無料に。5日間限定
マクドナルドは、平日ランチ「ひるまック」にて、ポテトとドリンクのLサイズアップが無料になるキャンペーンを1月26日より開催。2025年に好評だった企画が2026年も5日間限定で復活します。お得にボリューム満点のランチを楽しめるチャンスです。
【投稿】マックの新商品も登場！
「ビッグマック」や「てりやきマックバーガー」などの定番セットが対象で、午後への活力をチャージできるお得な内容です。
さらに抽選でマックカードが当たるXキャンペーンも実施されるため、食事だけでなくエンタメコンテンツも楽しめます。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:All About ニュース編集部)
【投稿】マックの新商品も登場！
ポテトとドリンクがLサイズ無料！同キャンペーンは、1月26〜30日までの5日間、10時30分〜14時限定の「ひるまック」で実施されます。通常はプラス100円かかるポテトとドリンクのMからLへのサイズアップが無料に。
妻夫木聡さんらのCMやコラボ動画も公開キャンペーンに合わせ、俳優の妻夫木聡さんと濱田岳さんが出演する新テレビCMが放映されます。また、漫才師のオール巨人さんとのコラボレーション動画第3弾も公開され、名言「パンパンやな」の誕生秘話などが語られます。
さらに抽選でマックカードが当たるXキャンペーンも実施されるため、食事だけでなくエンタメコンテンツも楽しめます。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:All About ニュース編集部)