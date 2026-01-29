「ちゃんとせえよ」R-1優勝者、ものまね芸人の借金トラブル暴露？ 「ホンマに最悪」「巻き込み事故多発しそう」
ピン芸人で第11回R-1ぐらんぷり優勝者の三浦マイルドさんは1月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。芸人の借金トラブルについて言及し、注目を集めています。
【写真】三浦マイルド、とある芸人に苦言
さらに、三浦さんは「芸名が、もろにモノマネをしてる対象の人の名前を使ってる芸人で、ホンマに最悪だなと思います。誰のモノマネしようと自由だけど人の名前を拝借してるなら、ちゃんとせえよ。それが出来んなら名前を変えろ」とコメントしています。
この投稿には、「濁さず名前出せばいいのに」「巻き込み事故多発しそう」「このポストだと関係の無いモノマネ芸人さんもそういう目で見られる可能性があるよ」との声が上がっています。その一方で、「このツイートどう考えても本人宛だろ 本人の為に名前を出さない優しさと遠回しな忠告を、外野が勝手に受け取ってワガママ言うなよ」との意見も寄せられました。
(文:勝野 里砂)
「僕の知人が借金を踏み倒されてます」三浦さんは「とあるモノマネ芸人の方に、僕の知人が借金を踏み倒されてます」と投稿し、芸人の借金トラブルが起こっていることを明かしました。
「関係ない人を巻き込まない為に」三浦さんは、別の投稿にて情報をぼかしていることについて、「人々が興味を持つようにぼかして言うたんじゃなくて、関係ない人を巻き込まない為に、極力情報は出さない様にしたんですよ」と説明しています。また、「直接本人に言えというリプがたくさんきますが、何故この人達は、直接本人に言っていないという前提で言ってくるのでしょうかね」と苦言をこぼしました。
