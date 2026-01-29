気象庁によりますと、関東地方では、３０日明け方にかけて、平野部でも積雪となる所があるでしょう。降雪による交通障害や路面の凍結に留意してください。

3日（火）までの関東甲信地方の雪雨シミュレーション

［気象概況］
日本付近は３０日にかけて強い冬型の気圧配置が続くでしょう。また、関東地方南部から伊豆諸島付近は気圧の谷となる見込みです。

関東甲信地方の上空約５５００メートルに氷点下３３度以下の強い寒気が流れ込む影響で、関東甲信地方では３０日にかけて雪や雨の降る所があり、３０日明け方にかけて関東地方の平野部でも積雪となる所があるでしょう。

関東地方では、予想より地上気温が低くなった場合や、降水量が多くなった場合には、大雪となる可能性があります。

２３区や多摩地方の平地では、２９日夜のはじめ頃にかけて、多摩地方の山沿いや山地では２９日夜遅くにかけて雪や雨の降る所があり、積雪となる所があるでしょう。

▶2９日（木）～2月３日（火）雪雨シミュレーション

２９日（木）

［雪の予想］
２９日１８時から３０日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
　　関東地方北部の山地　　　　　　　　　２５センチ
　　関東地方北部の平地　　　　　　　　　　２センチ
　　箱根から多摩地方や秩父地方にかけて　　５センチ
　　関東地方南部の平地　　　　　　　　　　１センチ

［雪の予想/東京地方］
２９日１８時から３０日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
　　東京２３区　１センチ
　　多摩北部　　１センチ
　　多摩南部　　２センチ
　　多摩西部　　３センチ

［雪の予想/神奈川県］
２９日１８時から３０日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
　　東部　　　　　　　　　　　　　　　　　１センチ
　　西部の平地　　　　　　　　　　　　　　１センチ
　　西部の山地（標高５００メートル以上）　２センチ

［雪の予想/千葉県］
２９日１８時から３０日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
　　北西部　１センチ
　　北東部　１センチ
　　南部　　１センチ

［雪の予想/埼玉県］
２９日１８時から３０日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
　　南部　　　１センチ
　　北部　　　１センチ
　　秩父地方　５センチ

３０日（金）

気象庁によりますと、３０日の関東甲信地方は、冬型の気圧配置が続きますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れや曇りで、雪や雨の降る所があり、明け方まで雷を伴う所があるでしょう。

30日の東京地方は、冬型の気圧配置が続きますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れで昼過ぎまで時々曇りとなるでしょう。伊豆諸島では雪や雨の降る所があり、雷を伴う所がある見込みです。

神奈川県は、冬型の気圧配置が続くため、晴れるでしょう。

千葉県は、冬型の気圧配置が続きますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、晴れ時々曇りで明け方まで雪の降る所があり、雷を伴う所もある見込みです。
千葉県の太平洋沿岸の海上では、２９日から３０日にかけて、うねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。

埼玉県は、冬型の気圧配置が続きますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、南部と北部は晴れで、秩父地方では晴れで昼過ぎまで時々曇りとなるでしょう。

茨城県は、北部では晴れ時々曇りで、南部では晴れとなる見込みです。

群馬県は、冬型の気圧配置が続きますが、気圧の谷や寒気の影響を受けるため、南部は晴れ時々曇りで、山地では未明は雪の降る所があるでしょう。北部は曇り時々雪となる見込みです。

栃木県は、冬型の気圧配置が続きますが、気圧の谷や寒気の影響を受けるため、南部は晴れ時々曇り、北部は曇り時々晴れで山地では雪の降る所がある見込みです。

山梨県は、冬型の気圧配置が続くため、晴れるでしょう。

長野県は、北部ではおおむね曇りで雪の降る所があり、明け方までは広い範囲で雪となるでしょう。中部と南部では晴れ時々曇りで、明け方まで雪の降る所がある見込みです。

３１日（土）

２月1日（日）

２日（月）

３日（火）

※予想にはブレ幅があります。最新の気象情報を確認してください。

