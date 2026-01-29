ミッキーマウス×「MURUA」がコラボ！ 1930年代の“ボタンアイ”を採用したトートなど全3型展開へ
レディースブランド「MURUA」は、2月中旬頃から、ディズニーキャラクター“ミッキーマウス”コラボレーションした限定コレクションを全国の店舗で発売。公式通販サイト「RUNWAY channel」および「ZOZOTOWN」では、1月26日（月）から予約販売中だ。
【写真】インパクトのあるプリントがおしゃれ！ トートバッグなど商品一覧
■モードな感性と遊び心を融合
今回登場するのは、「MURUA」ならではのモードな感性と遊び心を融合させた全3型の限定コレクション。
ラインナップには、フロントに配置した大きなミッキーマウスのアートが目を引く「スウェット」をはじめ、キャッチーなモチーフでありながら甘くなりすぎない総柄デザインの「ジャガードニット」、かわいさはもちろんマチ付きで収納力のある「トートバッグ」がそろう。
いずれも1930年代のミッキーマウスを代表する象徴的な黒目のアートスタイル“ボタンアイ”を採用した、視線を惹きつけるデザイン。日常のスタイリングに取り入れやすく、主役級の存在感を放つ商品展開だ。
さらに、セレクトアイテムとしてミッキーマウスとミニーマウスのボールチェーン付きマスコットも販売。バッグやキーケースに付けて楽しめるサイズ感で、コーディネートのアクセントとしても映える。
【写真】インパクトのあるプリントがおしゃれ！ トートバッグなど商品一覧
■モードな感性と遊び心を融合
今回登場するのは、「MURUA」ならではのモードな感性と遊び心を融合させた全3型の限定コレクション。
いずれも1930年代のミッキーマウスを代表する象徴的な黒目のアートスタイル“ボタンアイ”を採用した、視線を惹きつけるデザイン。日常のスタイリングに取り入れやすく、主役級の存在感を放つ商品展開だ。
さらに、セレクトアイテムとしてミッキーマウスとミニーマウスのボールチェーン付きマスコットも販売。バッグやキーケースに付けて楽しめるサイズ感で、コーディネートのアクセントとしても映える。