バスケットボールのBリーグは29日、リーグ再編に伴い今秋始まる新1部「Bリーグ・プレミア」に向けた第1回新人ドラフトを東京都内で行い、SR渋谷が1巡目1位で山崎一渉（北コロラド大）を指名した。

千葉県出身でスモールフォワードの山崎は仙台大明成高2年時に全国高校選手権（ウインターカップ）優勝に貢献。卒業後は全米大学体育協会（NCAA）1部のラドフォード大に進学し、昨年北コロラド大に移った。

全体2位では福岡県出身の赤間賢人（静岡・藤枝明誠高―東海大）が茨城から指名された。元日本代表の比江島慎（宇都宮）と同じミニバスケットクラブの古賀ブレイス（福岡県古賀市）出身の赤間は「自分がここまで成長できたのは自分の力ではなく、育ててくれた家族や関わってくれた方々のおかげだと思う。感謝を忘れずに頑張っていきたい」と決意した。

全体3位は新井楽人（静岡・沼津中央高―日大）で横浜BCから指名。全体4位は福岡大大濠高3年時に主将としてウインターカップ優勝に貢献した岩下准平（筑波大）で、長崎が1巡目1位で指名した。