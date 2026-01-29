愛知県江南市の洋菓子店『ガレ・ドゥ・ワタナベ』。様々なスイーツが並ぶ中で、1日2000個売れるというシュークリームが一番人気となっています。



特徴はカリッとした独特の「シュー皮」で、独特の食感を生み出しています。



秘密はクッキー生地の分厚さです。普通の倍以上もあり、焼き時間も通常の倍の1時間かけて焼くことでカリカリに。さらに除湿庫で保管し、理想の食感を追求しているといいます。





食感が命のシュークリーム、別名は『賞味期限30秒のシュークリーム』です。ガレ・ドゥ・ワタナベの木下さん：「うちのシュークリームは歯応えが特徴で、ザクザク食感を感じていただきたいので、ご注文をいただいてからクリームを詰めております。そのベストな状態が30秒なんです」自慢のシュー皮も、中にクリームを詰めると時間が経つにつれ柔らかくなるため、なるべく早めに食べてほしいという思いからこの別名になりました。ガレ・ドゥ・ワタナベの木下さん：「お店の外ですぐ食べるか、車の中で食べる人が多いです。その場で食べていただけるのであればその場で食べていただいて、できれば目の前で食べて『おいしい！』という顔が見られるのが一番うれしいですけど」