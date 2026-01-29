新潟県十日町市の中学3年の女子生徒が1月26日夜から行方不明となっています。警察は新たに女子生徒の着衣の情報を公開。当初は上着や靴を履いていない可能性も指摘されていましたが、ジャンバーとブーツが家からなくなっていることが判明しました。警察は29日に50人態勢で捜索するも女子生徒は見つからず、30日も同様の態勢で捜索活動を行う方針です。

行方不明になっているのは、十日町市新座の中学3年生・樋口まりんさん(14)です。



樋口さんが家族と共に過ごしていたリビングを離れたのは1月26日の午後7時ごろのことでした。その10分後に家族は樋口さんがいないことに気づき、自宅の周辺を捜索。しかし、見つからないことから午後7時50分すぎ「娘がいなくなった」と家族が110番通報したということです。



樋口さんは身長154cmくらいのやせ形で、髪型は黒髪のセミロング、26日は紺色のセーターに水色のデニムズボンを身につけていました。



また、警察は新たに樋口さんが黒色ジャンパーと黒色ブーツを身に着けていると思われると発表。身に着けていると思われる着衣の画像を公開しました。



一方で、警察は29日、50人態勢で朝から樋口さんを捜索。自宅周辺を中心に捜索しましたが、発見には至らず、午後3時半に捜索を終了。30日も同様の態勢で、範囲を広げて捜索活動を行う方針です。



警察は心当たりがある人は十日町署に情報を提供するよう呼びかけています。



連絡先：十日町警察署 025－752－0110