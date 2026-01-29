『好きなパパタレ』TOP3の共通点が話題 3位・つるの剛士「この並びはなかなか感慨深いものがある」貴重な資料も公開
オリコンニュースが26日に発表した『好きなパパタレントランキング』の結果を巡り、上位3人の共通点が話題となっている。1位はDAIGO、2位は杉浦太陽、3位はつるの剛士と続いた。つるのは29日までに、自身のSNSを更新。「この並びはなかなか感慨深いものがある」とつづった。
【写真】貴重！つるの剛士が公開したウルトラマンにまつわる資料※5枚目
つるのはインスタグラムで、この結果に触れ「2011年の東日本大震災後に公開された映画、"ウルトラマンサーガ"。DAIGOンと太陽と私、3人で変身すると現れる最強のウルトラマンだ」と投稿した。
続けて「15年前当時、自分はまだ幼かった4人のチビたちの育児にゴリゴリに奮闘中。太陽もまだ2人のパパで、3人目が誕生しようとしていた時期。DAIGOンに至ってはまだ独身」と振り返った。「あれから15年が経った現在、我が家の子どもたち（1人増え）成長し3人が成人。太陽も同じく5人のパパ。DAIGOンもすっかり2児のパパ」と感慨に浸った。
「なんの偶然か、フラグか、因果なのか…この並びはなかなか感慨深いものがある。3人とも、家に帰れば手強いリアル怪獣たちに苦戦中かもしれないけど、まだまだ変身継続中」とつづった。最後に「サーガの進化系、無敵のウルトラマン、ウルトラマンパーパ は！君だけを 守りたいっっ ジュワッ父！！（ちち）家族、感謝」と結んだ。
写真ではウルトラマンに変身する3人の写真と、3人の名前が書かれたウルトラマンに関する資料を公開した。Xでは、円谷プロダクションも、つるのの投稿を引用して3人の写真を投稿している。
つるのの投稿には「さすがウルトラマンは最強最良パパなのですね」「胸熱な並びですね」などの反響が寄せられている。
オリコンニュースは今年、恒例の『好きなママタレントランキング』に加え、始めて『好きなパパタレントランキング』を発表した。先週発表の『好きなママタレントランキング』ではDAIGOの妻・北川景子が3連覇を果たしている。
【写真】貴重！つるの剛士が公開したウルトラマンにまつわる資料※5枚目
つるのはインスタグラムで、この結果に触れ「2011年の東日本大震災後に公開された映画、"ウルトラマンサーガ"。DAIGOンと太陽と私、3人で変身すると現れる最強のウルトラマンだ」と投稿した。
「なんの偶然か、フラグか、因果なのか…この並びはなかなか感慨深いものがある。3人とも、家に帰れば手強いリアル怪獣たちに苦戦中かもしれないけど、まだまだ変身継続中」とつづった。最後に「サーガの進化系、無敵のウルトラマン、ウルトラマンパーパ は！君だけを 守りたいっっ ジュワッ父！！（ちち）家族、感謝」と結んだ。
写真ではウルトラマンに変身する3人の写真と、3人の名前が書かれたウルトラマンに関する資料を公開した。Xでは、円谷プロダクションも、つるのの投稿を引用して3人の写真を投稿している。
つるのの投稿には「さすがウルトラマンは最強最良パパなのですね」「胸熱な並びですね」などの反響が寄せられている。
オリコンニュースは今年、恒例の『好きなママタレントランキング』に加え、始めて『好きなパパタレントランキング』を発表した。先週発表の『好きなママタレントランキング』ではDAIGOの妻・北川景子が3連覇を果たしている。