¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ê48¡Ë¤¬28Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡ÖJUNK»³Î¤Î¼ÂÀ¤ÎÉÔÌÓ¤ÊµÄÏÀ¡×¡Ê¿åÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎÁó°æÍ¥¡Ê40¡Ë¤ËÄ¹¤¼¤ê¤Õ¤Î³Ð¤¨Êý¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖWAON¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Î±ü¤µ¤ó¤Í¡£¡ÈWAON¤µ¤ó¡¢À¨¤¤Ä¹¤¤¤»¤ê¤Õ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¡©¡É¡×¤ÈÁó°æ¤ËÄ¹¤¼¤ê¤Õ¤Î³Ð¤¨Êý¤ò¼ÁÌä¤·¤¿¤³¤È¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿»³Î¤¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤ëÊýË¡¤À¤Ã¤¿¤é¡¢»ß¤Þ¤Ã¤ÆËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ë¤È³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤â¤¦¤È¤Ë¤«¤¯Êâ¤¯¤è¡×¤È¶µ¤¨¤é¤ì¡¢Ï»ËÜÌÚ¤«¤é·Î¸Å¾ì¤Î¤¢¤ë¿·½É¤Þ¤ÇÌó1»þ´ÖÈ¾ÄøÅÙ¡¢¼ÂÁ©¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¡¢³Ð¤¨¤ó¤Î¤Í¡¢¤¢¤ì¡×¤È¤¹¤°¤Ë³Ð¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤»¤ê¤Õ¤Ï·ÈÂÓ¤Ë¥á¥â¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢»þ¡¹Î©¤Á»ß¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é³ÎÇ§¡£Ï»ËÜÌÚ¤«¤éÀÖºä¡¢»ÍÃ«¤òÄÌ¤Ã¤Æ¿·½É¤Ë¸þ¤«¤¦¥ë¡¼¥È¤Ç¡Ö»ÍÃ«Ãå¤¯¤°¤é¤¤¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦4Ê¬¤Î3¤°¤é¤¤¡È¸À¤¨¤ë¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¤â¤¦¿·½É¤ËÃå¤¤¤¿¤°¤é¤¤¤Ë¤Ï¡È¸À¤¨¤¿¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢À¼¤ò½Ð¤·¤ÆÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»³Î¤¡£¿ÍÄÌ¤ê¤Î¾¯¤Ê¤¤Æ»¤ÇÀ¼¤ò¾¯¤·Ä¥¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡Ö¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¿Í¤Î´é¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¡È¤¢¡¢¤³¤ì¤¬²¶¤¿¤Á¤¬ÀÎ¸«¤Æ¤¿¡¢³¹¤ÎÌ¾Êª¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊÑ¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£