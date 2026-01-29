第一生命保険は２９日、２０２５年の「サラっと一句！わたしの川柳コンクール」（旧サラリーマン川柳コンクール）の優秀作１００句を発表した。

大阪・関西万博や物価高、ＡＩ（人工知能）の普及など、世相を反映した作品が目立った。

万博の公式キャラクター「ミャクミャク」と物価高騰を踏まえた作品では「ミャクミャクと 続く気配の 物価高」が選ばれた。

家計への影響が長引くコメを巡っては、政府が放出した備蓄米について「古古古米 家事新米の 俺が炊く」「古々々米 待てど暮らせど ここ、来まい」などと詠まれた。

価格上昇が続く不動産に関しても「夢に見た タワマン買った 夢を見た」の作品が選ばれた。

「ＡＩか？ 志望動機が 皆同じ」「子の疑問 親よりスマホ 答え出す」など、社会のデジタル化やＡＩ普及をつづった句も目立った。「キャッシュレス 充電無くなり 無一文」「娘から 小遣いちょうだい ＰＡＹＰＡＹで」といった句もあった。

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手に関わる句は、今年も多数の作品が並んだ。「調子どう あなたじゃなくて オオタニサン」「デコピンは きっと俺より 高い飯」などと詠まれた。

このほか、「コンプラで もう話せない 武勇伝」「部下のため 送った説教 即いいね！」など、サラリーマンらの悲哀が笑いを誘う句もあった。

応募総数は５万４３０２句だった。同社ホームページなどで投票を募り、５月下旬に上位１０作を発表する。