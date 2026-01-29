犯人検挙に活躍した警察犬「オト」に迫りくる老い「捜査は任せられない」かつての“相棒”に引き取られリタイア新生活

人間の4000倍といわれる嗅覚で、犯罪捜査に欠かせない警察犬。

“鼻の捜査官”とも呼ばれる彼らのセカンドライフを取材しました。

黒色のラブラドール・レトリーバー、愛称は「オト」。

専門は薬物や銃の捜索。

鋭い嗅覚で、何度も犯人検挙に貢献してきました。

そんなオトも今や10歳。

人間に換算すると約70歳の大ベテランです。

東京・東大和市にある訓練所では、十数頭の警察犬が管理されています。

オトもここで厳しい訓練を積んできました。

ティッシュにわずかに付着した違法薬物の成分を嗅ぎ取る訓練で、その実力を見せてもらいました。

並べられた6つのケースの中で正解は1つでしたが、見事正解しました。

かかった時間は13秒。

一方、同じ訓練でも6歳の警察犬はわずか4秒で正解し、その差は歴然でした。

その後もオトは挑戦を繰り返しますが、集中力が途切れてしまいました。

警視庁刑事部鑑識課警察犬係・流茂紀主任：

5往復くらいしても発見できないこともある。犬にとっては負担が大きいのかなと。

オトの今の能力では、厳しい捜査は任せられません。

警察犬は生き物といえど、あくまで警視庁の備品。

現場で活躍できなくなると、通常、残りの生涯はこの犬舎で過ごすことになります。

そんな中、2025年12月に異例のセレモニーが行われました。

警視庁刑事部鑑識課長・畑孝博警視：

長年にわたり警察犬として、鑑識課の一員として、様々な業務に従事していただきまして改めてお礼を申し上げます。ありがとうございました。

正式名は「アルビラ号」。

シニア警察犬オトの退官式です。

警視庁で、警察犬の退官式が行われるのは初めてのこと。

警視庁刑事部鑑識課警察犬係・流茂紀主任：

オトちゃんとコンビを組んで3年2カ月、楽しい思い出しかありません。オトちゃん長い間ありがとうございました。

オトの卒業を家族で見守っていたのが、夫婦ともに警察官の安部さんです。

夫の貴之さん（48）は現在鑑識の担当として勤務していますが、3年前まではオトのパートナーとして数々の現場でともに捜査をした“戦友”です。

オトを思う気持ちは今も変わらないようで、スマートフォンの待ち受け画面はずっとオトの写真です。

安部貴之さん：

子を思う親と一緒ですかね。元気にやっているんでしょうけど、どうなんだろうなって。オトにものんびりした生活をしてもらいたい。

残りの生涯幸せな日々を送ってほしいと、オトを自宅に引き取ることを決意したのです。

そうしてオトの新生活が始まりました。

家に入るやいなや、部屋のにおいをかぎ回ります。

オトにとって、家の中といえば「捜索」。

警察犬ならではの癖です。

そんな習性は、散歩の時にも…。

安部貴之さん：

（Q.トイレは）してほしいくらいしないですね。彼女（オト）はしないんですよね、まったく。

警察犬は1日に6回、決まった時間と場所でトイレをするよう教え込まれています。

捜査の現場で支障をきたさないためのものですが、引退した今は「家でも（トイレの）時間を決めずにやってほしいんですけど」と貴之さんは話しました。

さらにオトは散歩中、何度も安部さんの顔を確かめていました。

これも「指示待ち。エサ待ちか指示待ちか。何するんですかって」と貴之さんは話しました。

さながら、かつての上司と部下のような関係で初めての散歩を終えました。

散歩から2週間後、妻のあいさんが撮影した映像では、新しい環境に慣れたのか穏やかな表情で今にも眠りに落ちてしまいそうなオトが映っていました。

安部貴之さん：

上司と部下の関係じゃなくなりましたね。自分で居場所見つけて、リラックスしてくれています。

散歩でも、初日に比べて自由気ままな様子です。

トイレも散歩中にできるようになってきたといいます。

しかし、安部さんはオトの老いを感じていました。

安部貴之さん：

ゆっくり歩くと年寄りに見えません？うしろ足もすっちゃったり、爪すっちゃったりするんですけど。いま（オトは）10歳なので短いかもしれないですけど、だから1日1日を大切にしたいなって、家族で支え合っていければと思っています。

オトのセカンドライフは始まったばかりです。