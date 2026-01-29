タレント梅沢富美男（75）とタレント研ナオコ（72）が、29日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）にそろって出演。普段から仲がいい様子を明かした。

2人は40年以上の付き合いで、梅沢は「僕は友だちっていないものですから。研さんが最初で最後じゃないかなっていうくらい。研さんしか友だちがいないので」と言い、研も「私も友だちがいないので」と笑った。

研は「主人は梅沢さんと仲良くしていただいて。ゴルフに行くんです」と話した。梅沢と、研の夫の野口典夫さんのツーショットが映し出され、梅沢も「野口さんとはゴルフばっかり行っていて。ゴルフ行く人って野口さんしかいないので」。

梅沢と研は昨年、1年の3分の2は一緒にいたという。「女房といるより長いです」と梅沢。お互いの誕生日も一緒に祝った。梅沢は「研さんの誕生日は必ず公演ですよね。ですから、みんなで大騒ぎできるんですけど、僕の誕生日がなかなか公演に当たらないもので」と話した。

研の誕生日に特大のケーキとともに写ったツーショット画像が紹介されると、梅沢が「金かかるんですよ、ケーキを特別につくらなきゃならないので」。研は爆笑した。