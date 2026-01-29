日本ハムの新庄剛志監督（５４）が２９日、自身のインスタグラムを更新し、「今年のスローガンを責任感を持たす為に、選手会長になった清宮君に決めて貰いました」と記し、清宮の動画を投稿した。

清宮幸は動画で「ボス、あけましておめでとうございます。今年のスローガンはズバリ、『ドミれ』です。去年のシーズンが終わった時にビッグボスが『来年は圧倒的に勝たなきゃいけない』『ぶっちぎりで勝たなきゃいけない』という言葉をおっしゃっていました。それを聞いたときに今年のキーワードは『圧倒』だと思っていました。みんなで口にできて一つになれる言葉を考えて「ｄｏｍｉｎａｔｅ」（支配する）と言う単語を見つけました。僕はそれを圧倒するという捉え方でみています。ファンも選手も皆が簡単に口にできるように「ドミれ」という言葉になりました。この言葉でみんなが一つになって、絶対優勝できると思っているので今年はみんなでドミりましょう」と呼びかけた。

指揮官は前日迎えた５４歳の誕生日への祝福に感謝し「更に気合い入りまくりです。みんなでドミるばい！！」と結んだ。