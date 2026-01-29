通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０．７５％と引き続き１カ月よりも高水準
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.75 8.60 9.15 8.42
1MO 10.25 7.56 9.08 7.33
3MO 9.59 7.27 8.69 7.29
6MO 9.38 7.35 8.69 7.56
9MO 9.33 7.41 8.75 7.76
1YR 9.29 7.45 8.77 7.91
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.16 11.10 10.12
1MO 8.99 9.78 9.25
3MO 8.83 9.51 8.81
6MO 8.97 9.59 8.76
9MO 9.12 9.71 8.71
1YR 9.18 9.79 8.68
東京時間16:32現在 参考値
ドル円１週間は１０．７５％と週明けの１４％前後からは低下している。一方で、１０％割れでは下げ渋りとなっており、需要は引き続き高い。１カ月は１０．３％、３カ月は９．６０％と短期需要は健在。
