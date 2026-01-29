お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜（42）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。お笑いタレントの友近（52）、渡辺直美（38）との3ショットが反響を呼んでいる。

近藤は「2月5日（木）のアメトーークは『渡辺直美大好き芸人』」と告知。自身の出演を「大好きすぎるよ メンバー入り嬉しいなぁ」と喜んだ。

そして「知らなかった話もいっぱいでわらったわらった！ぜひご覧ください！！」と、3ショットをアップ。ハッシュタグで「芸人って楽しい最高」とつづった。

この投稿に、渡辺が「本当にありがとうございました どこまで放送されるのか楽しみです」とコメントすると、近藤は「あれはさすがにないかな？」と予想。渡辺が「公式のXではあれをフォローする写真があがってました」と伝えると、近藤は驚いた顔の絵文字で返していた。

渡辺が言及した番組公式X（旧ツイッター）は、22日の更新で番組内容を予告した。添えられた写真では、渡辺を囲んだ「千鳥」大悟や「平成ノブシコブシ」吉村崇らが、何やら両手を広げている。

また他にフォロワーからは「すごいメンバー」「皆さんのお顔がステキ」「花咲かメンバーだ〜」「面白そう！花咲かタイムズ思い出します」「大好きな3人なので楽しみです」などの声が集まった。