歌手の氷川きよし（48）が29日に自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。

「劇場公演、前列のお席氷川シートから完売したそうです。すごい。かぶりつきでご覧ください。笑ありがとうございます」と書きだした氷川。稽古中のオフショットをアップした。

「一ヶ月間毎日、頭の中は今回のお芝居白雲の城のことで頭がいっぱいでした。台本片手に毎日を生きていよいよだなあとワクワクドキドキ緊張しています」とコメント。「お越しいただいた方だけに用意したウェルカムボード&フォトスポットもボードも御準備いたしました。氷川茶房や氷川監修限定お弁当などこだわりが詰まりに詰まってみなさんの喜ぶ顔や笑顔が楽しみです」とつづり「かねふくさん、icellさんZOZOタウンさんとのコラボのお洋服やバッグなど劇場限定グッズが多種、超スペシャルにご用意させていただきました！明治座は1月31日から2月18日まで氷川祭りになってます その後は名古屋は御園座、大阪新歌舞伎座、故郷福岡の博多座まで60公演走ります」とした。

ファンからは「早く行きたい〜！！氷川シートで被りつかせていただきます！笑」「今から楽しみにしています」「完売おめでとうございます」「めっちゃワクワクが溢れてます」「ついに今週からKIINA.に会えるのが楽しみすぎる」などのコメントが寄せられた。