レイメイ藤井は、「すべらないカッティング定規」の新サイズ18cmと40cmを2月下旬に発売する。価格は18cmが495円、40cmが1,100円。

定規が滑って思い通りにカットできない……。裏面に滑り止めの特殊加工が施されており、カッター作業時の悩みやストレスを解消してくれる「すべらないカッティング定規」に、既存の30cm、50cmに加え、ハガキや名刺のカットなどに向いた18cmとB4サイズまで対応した40cmの新サイズが登場。

位置合わせはスーッと動かして簡単に調整でき、軽く押さえればピタッと止まるので、安定したカット作業が可能だ。定規の端にはステンレス製のプレート（ステンレスエッジ）がはめ込まれており、カッターなどによる削れや傷つきを防ぐ。

さらに1mmドット入りの5mm方眼、矢印付き目盛、タテ数字など、作業効率を高める機能が充実。本体が透けて下の文字や図形を確認できるため、水平・垂直などの細かい位置合わせもスムーズに行なえる。

幅は全サイズ共通で45mmの幅広設計なので指で押さえやすい。素材には再生PET樹脂を80％使用しており、エコマーク認定を取得。グリーン購入にも対応した、環境に優しい日本製の商品だ。

【すべらないカッティング定規】

50cm

40cm

30cm

18cm

滑り止め特殊加工で位置合わせが簡単。ステンレスエッジ付きでカッター作業でも傷つく心配がない

ヌキ数字

矢印付き目盛

1mmドット入り5mm方眼

タテ数字