オリエンタルランド<4661.T>は２９日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表した。売上高が５３０２億２６００万円（前年同期比５．０％増）、営業利益が１４１４億１４００万円（同４．８％増）だった。



２０２４年６月にオープンした東京ディズニーシーのエリア「ファンタジースプリングス」やスペシャルイベントなどが好調だった。特にホテル事業がファンタジースプリングスホテルの通期稼働や客室単価の上昇で営業増益を牽引した。



通期計画は据え置いた。営業利益の通期計画（１６００億円）に対する進捗率は約８８％と高いものの、費用の時期ずれや天候リスクなどを踏まえたという。



