今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、日米が協調して為替介入に踏み切るとの思惑が後退しているものの上値の重い展開となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５２円８０銭～１５３円６０銭。



ベッセント米財務長官は２８日、米ＣＮＢＣのインタビューで強いドル政策を維持していると強調し、ドル円相場への米国の介入についての質問には「絶対にしていない」と述べた。ただ、足もとでのドル安・円高への批判がなかったことからドル高是正の観測がくすぶりそう。トランプ米大統領が２７日にドル安を懸念していない考えを示したこともドルの重荷となりそうだ。



一方、日本の財政悪化への警戒感から積極的には円を買いにくい。日本経済新聞電子版などは２８日、２月８日投開票の衆院選の序盤情勢調査で、自民党の議席数が単独過半数にあたる２３３議席を上回る見通しだと報じた。自民党が議席数を伸ばせば、高市早苗政権は一段と積極財政を推進しやすくなるとの見方が多い。



なお、日本時間今晩には前週分の米新規失業保険申請件数、１１月の米貿易収支、７～９月期の米非農業部門労働生産性（改定値）、１１月の米製造業新規受注、１１月の米卸売売上高が発表される予定。また、あす朝には１月の東京都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）が公表される。



出所：MINKABU PRESS