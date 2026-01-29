チェルシーがFWスターリングの退団を発表…チームで最も高給取りの1人も24年5月以降の公式戦出場はなし
チェルシーは28日、FWラヒーム・スターリングと双方合意のもと、退団することで合意したと発表した。今後はフリーの身となり、新天地を探すこととなる。
1994年12月8日生まれの31歳は22-23シーズンにマンチェスター・Cからチェルシーに加入し、5年契約を締結した。初年度はプレミアリーグ28試合6得点、2年目は31試合8得点の記録を残したが、24-25シーズンに就任したエンツォ・マレスカ監督の構想外となり、アーセナルにレンタル移籍。今季からチェルシーに復帰したものの、ピッチに立つ機会はなくトップチームとは離れて個別でのトレーニングを続けていた。
英『スカイスポーツ』や『BBC』によると、昨夏にはフルハムやナポリなどが獲得の興味を示していたようだが、家族を優先に考えたスターリング自身がロンドンに留まりたいとの願望を持っていたため実現しなかったという。しかし、今回はロンドンの範囲内に選択肢を限定しないようだ。
スターリングは週給32万5000ポンド(約6880万円)での契約を18か月残していた。チームで最も高給取りの一人だったようだが、24年5月以降、チェルシーのユニフォームに袖を通して公式戦に出場することはなかった。
1994年12月8日生まれの31歳は22-23シーズンにマンチェスター・Cからチェルシーに加入し、5年契約を締結した。初年度はプレミアリーグ28試合6得点、2年目は31試合8得点の記録を残したが、24-25シーズンに就任したエンツォ・マレスカ監督の構想外となり、アーセナルにレンタル移籍。今季からチェルシーに復帰したものの、ピッチに立つ機会はなくトップチームとは離れて個別でのトレーニングを続けていた。
スターリングは週給32万5000ポンド(約6880万円)での契約を18か月残していた。チームで最も高給取りの一人だったようだが、24年5月以降、チェルシーのユニフォームに袖を通して公式戦に出場することはなかった。