大宮、昨季チーム得点王FWカプリーニ&磯崎麻玖の契約更新を発表
RB大宮アルディージャは29日、FWカプリーニとFW磯崎麻玖と契約を更新し、J2・J3百年構想リーグもプレーすることが決まったと発表した。
昨季のJ2リーグで35試合に出場し、チーム最多の11得点を記録したカプリーニは背番号を29から11に変更。クラブを通じて、「今年もRB大宮アルディージャでプレーすることができて、すごくうれしいです。目標を達成するために全力で頑張ります。」とコメント。
また昨季、大宮U18から昇格しながらも負傷の影響もあって公式戦の出場がなかった磯崎は「今年もRB大宮アルディージャでプレーすることになりました。昨年は怪我もあり長い時間ピッチに立てませんでしたが、今年はNACK5スタジアム大宮のピッチに立って皆さんに挨拶ができるように頑張ります! 応援よろしくお願いします!」とコメントしている。
