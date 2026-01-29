鮭とブロッコリーのクリーム煮


SNSで数多くのレシピを発信し、その中でも節約・時短レシピが好評のyuchiさん。使用食材が少ないレシピがとくに人気で、「作りやすい」「記念日に作りたい」など話題となり、多くのフォロワーに支持されています。

今回は、そんなyuchiさんによる「3食材レシピ」をご紹介。疲れ果てた平日を乗り切るすぐでき超簡単レシピは、誰が作ってもおいしくできて値上げにも負けないものたちばかりです。

レンチン、ワンパン、和えるだけ、包丁不要。日々のごはん作りに絶対役立つレシピたち、ぜひ参考にしてみてください！

■鮭とブロッコリーのクリーム煮

まろやかクリームソースでほっと温まる

材料（2人分）

塩鮭……2切れ（160g）

ブロッコリー……150g（可食部）

まいたけ……1パック（100g）

有塩バター（またはサラダ油）……15g

薄力粉……大さじ2

A

・牛乳……300ml

・コンソメ（顆粒）……小さじ2

味付き塩こしょう……適量

作り方

1　鮭はひと口大に切る。ブロッコリーは小房に分ける。まいたけはほぐしておく。

2　フライパンを熱してバターを溶かし、鮭を入れて焼く。焼き色がついたらブロッコリーとまいたけを加えてサッと炒める。

3　薄力粉を加えて粉っぽさがなくなるまで炒め、Aを加えてとろみがつくまで煮る。仕上げに味付き塩こしょうで味を調える。

■レシピを参考にするときは

・レシピで紹介する3つの食材の中に、調味料、お好みで仕上げに散らすトッピング、主食となるごはんや麺類、彩りのために添える野菜などは含みません。

・火加減は、特に記載のない場合は中火で調理してください。

