¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¥¿¥¤¥È¥ï¥ó¥Ô¤ä¥¦¥¨¥¹¥È¸«¤»Éþ¤òÃå¤³¤Ê¤¹»Ñ¡¿¶á±Æ①～②
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬Instagram¤Ç1·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢¡ØNumero TOKYO¡Ê¥Ì¥á¥í¡¦¥È¥¦¥¥ç¥¦¡Ë¡Ù3·î¹æÆÃÊÌÈÇÁý´©¤ÎÉ½»æ¤ä´ØÏ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï¡¢É½»æ¤ÈËÜ»ïÆÃ½¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
É½»æ¤Ç¤Ï¡¢¶ß¸µ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ç¥³¥ë¥Æ¸«¤»¤Î¹õ¤¤¥Ù¥í¥¢¥ï¥ó¥Ô¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢°Ï¤ß¥á¥¤¥¯¤ÇÅÐ¾ì¡£Ä©È¯Åª¤Ê»ëÀþ¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÌ¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬²£¤ò¸þ¤¤¤¿¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¸«¤»¤Î¾æ¤ÎÃ»¤¤¥ì¥¶ー¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¡¢¶Ú¤ÎÉâ¤½Ð¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤¬¡ª
¤µ¤é¤Ë¤â¤¦°ìËç¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥ó¤ÎÆþ¤Ã¤¿½Ä¥é¥¤¥ó¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¥ªー¥é¤Î¤¢¤ë»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÊ¢¤Û¤Ã¤½¡ª¡×¡Ö»º¸å¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅØÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£