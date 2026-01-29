東京電力ホールディングス <9501> [東証Ｐ] が1月29日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終損益は6626億円の赤字(前年同期は2431億円の黒字)に転落した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終損益は216億円の黒字(前年同期は818億円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比7.2％減の497億円に減り、売上営業利益率は前年同期の7.0％→2.8％に大幅悪化した。



株探ニュース

