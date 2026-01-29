[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇144銘柄・下落136銘柄（東証終値比）
1月29日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは300銘柄。東証終値比で上昇は144銘柄、下落は136銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は70銘柄。うち値上がりが42銘柄、値下がりは22銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は200円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の29日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8105> ＢＴＣＪＰＮ 229 +50（ +27.9%）
2位 <7794> ＥＤＰ 955 +197（ +26.0%）
3位 <7022> サノヤスＨＤ 366 +75（ +25.8%）
4位 <4596> 窪田製薬ＨＤ 113 +18（ +18.9%）
5位 <7901> マツモト 1036 +150（ +16.9%）
6位 <3840> パス 67 +8（ +13.6%）
7位 <9743> 丹青社 1715 +192（ +12.6%）
8位 <6952> カシオ 1459 +162.0（ +12.5%）
9位 <6663> 太洋テクノ 315 +28（ +9.8%）
10位 <276A> ククレブ 2749.9 +163.9（ +6.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4558> 中京医薬 149 -56（ -27.3%）
2位 <3069> ＪＦＬＡＨＤ 115.3 -39.7（ -25.6%）
3位 <6571> ＱＢＮＨＤ 1073 -300（ -21.8%）
4位 <4572> カルナバイオ 340 -74（ -17.9%）
5位 <4960> ケミプロ 866.5 -173.5（ -16.7%）
6位 <4390> アイピーエス 2589 -300（ -10.4%）
7位 <9885> シャルレ 326 -33（ -9.2%）
8位 <6342> 太平製 3529 -306（ -8.0%）
9位 <1944> きんでん 6990 -572（ -7.6%）
10位 <3444> 菊池製作 800.1 -49.9（ -5.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6952> カシオ 1459 +162.0（ +12.5%）
2位 <6702> 富士通 4250 +175（ +4.3%）
3位 <4519> 中外薬 8530 +221（ +2.7%）
4位 <7751> キヤノン 4659 +107（ +2.4%）
5位 <6501> 日立 5176 +99（ +1.9%）
6位 <7205> 日野自 422 +6（ +1.4%）
7位 <6920> レーザーテク 37860 +400（ +1.1%）
8位 <5711> 三菱マ 4630 +45（ +1.0%）
9位 <9501> 東電ＨＤ 574.9 +4.4（ +0.8%）
10位 <8331> 千葉銀 2085.5 +14.5（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5333> ガイシ 3649 -101（ -2.7%）
2位 <6305> 日立建機 5049 -88（ -1.7%）
3位 <4307> 野村総研 5601 -84（ -1.5%）
4位 <4502> 武田 5108 -45（ -0.9%）
5位 <6723> ルネサス 2605.1 -19.4（ -0.7%）
6位 <4901> 富士フイルム 3030.1 -19.9（ -0.7%）
7位 <5214> 日電硝 6700 -39（ -0.6%）
8位 <8309> 三井住友トラ 5015.2 -27.8（ -0.6%）
9位 <6758> ソニーＧ 3415 -17.0（ -0.5%）
10位 <6762> ＴＤＫ 1931.4 -9.6（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
株探ニュース