　1月29日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは300銘柄。東証終値比で上昇は144銘柄、下落は136銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は70銘柄。うち値上がりが42銘柄、値下がりは22銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は200円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の29日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8105>　ＢＴＣＪＰＮ　　　　229　　 +50（ +27.9%）
2位 <7794>　ＥＤＰ　　　　　　　955　　+197（ +26.0%）
3位 <7022>　サノヤスＨＤ　　　　366　　 +75（ +25.8%）
4位 <4596>　窪田製薬ＨＤ　　　　113　　 +18（ +18.9%）
5位 <7901>　マツモト　　　　　 1036　　+150（ +16.9%）
6位 <3840>　パス　　　　　　　　 67　　　+8（ +13.6%）
7位 <9743>　丹青社　　　　　　 1715　　+192（ +12.6%）
8位 <6952>　カシオ　　　　　　 1459　+162.0（ +12.5%）
9位 <6663>　太洋テクノ　　　　　315　　 +28（　+9.8%）
10位 <276A>　ククレブ　　　　 2749.9　+163.9（　+6.3%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4558>　中京医薬　　　　　　149　　 -56（ -27.3%）
2位 <3069>　ＪＦＬＡＨＤ　　　115.3　 -39.7（ -25.6%）
3位 <6571>　ＱＢＮＨＤ　　　　 1073　　-300（ -21.8%）
4位 <4572>　カルナバイオ　　　　340　　 -74（ -17.9%）
5位 <4960>　ケミプロ　　　　　866.5　-173.5（ -16.7%）
6位 <4390>　アイピーエス　　　 2589　　-300（ -10.4%）
7位 <9885>　シャルレ　　　　　　326　　 -33（　-9.2%）
8位 <6342>　太平製　　　　　　 3529　　-306（　-8.0%）
9位 <1944>　きんでん　　　　　 6990　　-572（　-7.6%）
10位 <3444>　菊池製作　　　　　800.1　 -49.9（　-5.9%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6952>　カシオ　　　　　　 1459　+162.0（ +12.5%）
2位 <6702>　富士通　　　　　　 4250　　+175（　+4.3%）
3位 <4519>　中外薬　　　　　　 8530　　+221（　+2.7%）
4位 <7751>　キヤノン　　　　　 4659　　+107（　+2.4%）
5位 <6501>　日立　　　　　　　 5176　　 +99（　+1.9%）
6位 <7205>　日野自　　　　　　　422　　　+6（　+1.4%）
7位 <6920>　レーザーテク　　　37860　　+400（　+1.1%）
8位 <5711>　三菱マ　　　　　　 4630　　 +45（　+1.0%）
9位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　574.9　　+4.4（　+0.8%）
10位 <8331>　千葉銀　　　　　 2085.5　 +14.5（　+0.7%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5333>　ガイシ　　　　　　 3649　　-101（　-2.7%）
2位 <6305>　日立建機　　　　　 5049　　 -88（　-1.7%）
3位 <4307>　野村総研　　　　　 5601　　 -84（　-1.5%）
4位 <4502>　武田　　　　　　　 5108　　 -45（　-0.9%）
5位 <6723>　ルネサス　　　　 2605.1　 -19.4（　-0.7%）
6位 <4901>　富士フイルム　　 3030.1　 -19.9（　-0.7%）
7位 <5214>　日電硝　　　　　　 6700　　 -39（　-0.6%）
8位 <8309>　三井住友トラ　　 5015.2　 -27.8（　-0.6%）
9位 <6758>　ソニーＧ　　　　　 3415　 -17.0（　-0.5%）
10位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　 1931.4　　-9.6（　-0.5%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース