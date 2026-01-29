この記事をまとめると ■トラックが追い越し車線に頻繁に出てくるのには理由がある ■速度が安定しない乗用車が原因であることが多いという ■会社名の入っていない無地のトラックには注意したほうがいい

トラックだけに文句を言うな！

SNSを頻繁に見ていると、毎日どころか1時間に1回くらいの割合で交通トラブルの情報が流れてくる。リアルタイムではないが、その多くはドライブレコーダーの映像だ。

「こんな酷いことされた！」なんていちいち動画をカメラから取り込んで、わざわざ投稿することを考えると、かなり面倒くさい気がするのは筆者だけだろうか？ ちなみに、投稿者側にも問題があるケースも珍しくない……。 肌感では、追越車線に居座っているくせして、「煽られた！」「強引に抜かされた！」みたいなものが多い気がしている。

しかし、なかには「こりゃひでぇ！」と思わずいいたくなるヤバいケースがあるのもまた事実。事故にならなかったのが奇跡みたいなシーンもあり、そういった動画に関しては、「こういうことも公道ではあるのか」と、注意喚起になるので、前者に比べれば幾分か有益。

そんな運転マナーに関する記事は、WEB CARTOPでも幾度となく掲載しているのだが、ある日、編集部宛にこんな相談が届いた。

「私はトラックドライバーなのだが、ちょっと物申したい」とのこと。最初は記事に対するクレームかなにかだと思ったのだが、聞くと意外にもそうでもなかったので、お伝えしよう。

先ず電話越しの相手、トラックドライバーA氏とでも名付けようか。彼は「乗用車に乗ってる連中が、『高速で追い越し車線にいるトラックが邪魔だ』というが、それが違う」という。たしかに筆者も「なんでこんな速度でこっち（追い越し車線）走ってんだよ」と思うことが四六時中ある。トラックにはリミッターも設定されているので、速度が出せないもの同士で永遠にサイドバイサイドされても、後続車たちは大迷惑なのだが、トラックドライバーAに関しては、原因は乗用車にあるとのこと。

トラック側としては、最近はクルーズコントロールを使って高速道路を走っていることが多いらしく、ルートがほぼ毎回同じなので、何度も走っている以上、道の下っているところ、上っているところなど構造も把握済み。加速が必要な場所や減速が必要な場所をわかっている。一方で乗用車に関しては、勾配での加減速が激しかったり、意味のない車線変更や、謎ブレーキが多く、それに捕まったトラックたちが、ペースを乱されまいと、車線変更しようとしているとのこと。

しかし、それが1回で済めばまだいい。問題はここから。前にトラックが来た乗用車はまた抜かしてきて、同じことをするのだという。追い抜いて踏み千切って行くならともかく、またしばらくすると、加減速や謎の車線変更を繰り返す……。もちろん全部ではないが、これがトラックが追い越し車線によく出てくる原因なんだと、トラックドライバーA氏は語る。

正直、「本当か？」と思った。しかし、後日高速道路を走っているといるわいるわ、遅すぎる乗用車に捕まっているトラックが。あまり意識したことがなかったが、さすがトラックドライバー、よく見ている。しかも、何人かはスマホを触って運転しているような、ならず者もチラホラ。「トラックに文句をいう前に、なにも考えないでボケっと運転している連中に注意喚起をするほうが先だと思いますね」と、トラックドライバーA氏は語った。

地味なトラックに要注意

トラックドライバーAが次に語ったのは、危険なトラックの見わけ方だ。

冒頭でドライブレコーダーの話をしたが、たしかに、たまにとんでもない運転をするトラックが映っており、一歩間違えば死人が出るような大事故になりそうな映像もある。トラックはたとえ空荷でも質量が大きいので、一瞬で凶器になる。

トラックドライバーA氏は、「私は○○○という会社でドライバーをしているのと、最近はやれコンプライアンスだのなんだのでいろいろ厳しいので、運転前のアルコールチェックは当然として、睡眠時間だの健康状態だの、しょっちゅうチェックされるんです。何十年もこの仕事をしていて、ずいぶん様変わりしたもんですよ」と語る。

「まあ今の世の中、こんな会社ばかりだと思います。事故になったら大事件、即ネットで晒されますからね。ただ、めちゃめちゃヤバいトラックがまだまだいるのも事実です」と続けた。

「じゃあ危険なトラックってなんぞや？」と聞くと、「無地のトラックです」とトラックドライバーAは言い切る。

黒い猫がトレードマークの運送会社や、飛脚の絵でお馴染みだった青系の運送会社は相当ドライバー教育に力を入れているそうで、もちろん人によるところもあるが、「なんだよこいつ！」みたいな運転をする人はかなり少ないそう。そのほかの運送会社でも、会社の看板を背負っている以上、ならず者のような運転をする人は減ったと、トラックドライバーAは語る。

なんかあればすぐSNSで晒され、内容次第では会社の評判はガタ落ち、ナンバーも見えていれば、当日乗っていたドライバーもわかるので、場合によっては会社から処分が下るだろう。なんならバックドアに、名前がフリー素材のごとく、「今日のドライバーは○○○○です。安全運転に努めます」と貼られている場合すらある。たしかに、ヤバい運転は普通の思考を持っていたらしにくい環境だ。

一方で無地のトラックは、煽り運転をしようが強引な割り込みをしようが、ナンバーはわかるが会社名がわからない。文句をいうにも晒すにも、「ヤバいトラックがいる！」でおしまい。つまり、トラック側からすれば、「どうせバレない」の思考で、やりたい放題ともいえる。考えてみれば納得だが……。トラックドライバーA氏以外のトラックドライバーにも後日聞いてみたら、同じような返事が返ってきたので、トラックドライバーの間でも、無地のトラックはヤバい認定を受ける傾向にあるようだ。

もちろん、全部が全部悪いドライバーでないのは当然として、無茶な運転を繰り返す無地のトラックは、注意したほうがよさそうだ。なお、次点でヤバいのが、ピラーに社名が書かれたトラック。こちらもほぼ無地で、横に並ばないと社名がわからないので、ならず者が多いそう。トラックドライバーA氏は最後に、「奴らはなんも背負ってるものがないから、そういう運転ができるんですよ。では」と捨て台詞を吐いて、電話を切った。

トラック業界に30年ほど身を置くと語るトラックドライバーA氏が語る、トラックの運転マナー問題。ほんの一例かもしれないが、運転マナーに関して改めて考えさせられる電話であった。