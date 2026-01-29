◇主演舞台「汗が目に入っただけ」の取材会

女優の鈴木保奈美（59）が29日、大阪市内で主演舞台「汗が目に入っただけ」（4月3〜19日＝東京・IMM THEATER、5月2、3日＝大阪・シアター・ドラマシティなど）の取材会を脚本・演出の冨坂友氏（40）と行った。

60歳を前にぽっくり亡くなった母親・由美子（鈴木）が、自分の葬儀のやり方をめぐってもめる子どもたちと、元夫（田中要次）の騒動を霊魂となって見守る？“お葬式コメディー”。家族には霊の姿は見えないが、葬儀社の担当者らしき女性（蘭寿とむ）には見えているようで、さらに笑いが膨らんでいく…という展開だ。

鈴木は「どこの家庭でもあるよね？というあるある話。笑ってはいけない状況の中で人間の根本的な欲、隠していたものが出てきて、はたから見ると笑える。お葬式だけど湿っぽいお話にはならないと思いますので、とにかく明るく、楽しく、自由に暴れたい」とニヤリ。

実年齢と近い設定だが「おかげさまで健康なので、まだ死を考えたことはない」と前置きしながら「ただ、人は順番に全員死ぬからしょうがないか？と思っている」と達観。「だからこそ、死ぬまでに自分がやりたいこと、好きなこと、楽しめること、人に迷惑掛けないでやりたいことをやっていこうと考えているので、今回のお芝居もやったことのないことに挑戦させてもらえることがとても幸せ」などと笑みを浮かべた。

同舞台では、役者が腕に取り付けた器具で脈拍数などを測り、俳優の“貢献度”を客席にも提示する新感覚の舞台。鈴木も「どれだけ口で説明しても分かってもらえないかもしれません。だからこそ、劇場で目撃してください」とアピールした。