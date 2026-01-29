つるの剛士、9歳次男と“顔出し”2ショット披露 親子でマラソン大会参加「成長著しい」「貴重な時間すぎますね」
5児の父でタレントのつるの剛士（50）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。次男・絢斗さん（9）とともに25日に開催された『第16回湘南藤沢市民マラソン2026』に参加したことを報告し、大会でのさまざまな写真を披露した。
【写真】「成長著しい」ブルーの大会Tシャツ姿で9歳次男との“顔出し”2ショットを披露したつるの剛士 ※2枚目
神奈川・藤沢市の「ふじさわ観光親善大使」も務めており、同大会でも“おなじみ”のゲストランナーとして出場したつるの。投稿では、「天気快晴。風も穏やか。昨日は最高のマラソン日和のふじさわ。早朝から一万人を超えるランナーの皆さんが江の島に大集結いたしました」と報告。
「私も、長男が小学生の時から代々子どもたちと一緒に参加させてもらい かれこれ十数年。。」と長年親子で同大会に参加していたことを伝え、「いよいよ末っ子も親子ラン参加資格ラスト三年（小学生限定）」としみじみ。「卒業してしまったらいよいよハーフチャレンジかなあ。。おし、それまで鍛えます」と新たな目標も掲げた。
写真では、大会のTシャツとゼッケンを身につけた絢斗さんとの親子ショットのほか、共にゲストランナーとして出場した元五輪メダリストでもあるエリック・ワイナイナさん（52）らとの集合写真、大会会場の様子をとらえた動画などを披露した。
コメント欄には「ちゅんちゅん、成長著しい！ますます足速くなって行くんでしょうね」「親子ランお疲れ様でした」「一緒に走れて思い出にもなって貴重な時間すぎますね」「配信楽しみました。走りながらの笑顔がとっても素敵でした」などの声が寄せられている。
つるのは2003年に結婚。翌04年に第1子長男・詠斗さん、06年に第2子長女・うたさん、07年に第3子次女・おとさん、09年に第4子三女・いろさん、16年に第5子次男・絢斗さんが誕生している。
