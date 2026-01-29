元日本テレビでフリーアナウンサーの尾崎里紗（33）が29日放送のTOKYO FM「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」（月〜木曜後1・00）に出演。同局退社前について明かした。

2024年6月いっぱいで日本テレビを退社しフリーに転身、「スターダストプロモーション」所属となった尾崎アナ。パーソナリティを務める元乃木坂46でタレントの山崎怜奈から「日本テレビ時代はZIP!、バゲット、キユーピー3分クッキングなどでお仕事をされていましたけれども。フリーになられていかがでしたか？」という質問が投げかけられた。

これに対し、尾崎アナは「フリーになろうっていう流れとしては、子供が生まれて純粋に体調が優れない日が多かったんですよ。それでちょっと喘息っぽくなっちゃったりじんましんが出ちゃったりとかそういうタイミングと、子供が風邪をもらってきて私が声が出ないみたいなことも続いて」とした上で、「そのときに復帰してすぐは上長が気を遣ってゆっくり進めていこうねっていう意味でナレーション業務をたくさんつけてくださったんです。声が出ないと仕事ができないっていう…苦しくて」と告白。

続けて「そういった不調もあった中で福岡の実家の母とか夫とかにいろいろ相談していたときに“もう辞めるっていうのもひとつの選択肢かもね”って言ってもらって。会社員っていうと毎日出社して短時間でも5時間、フル8時間必ず働かなければいけないってルールだと思うんですけど」「フリーっていうと休む日も働く日も自分次第あるのでそういったゆとりを作れる環境、作るか作らないかは自分で選べるのでそういう環境に身を置くのもいいんじゃない？っていう感じでフリーっていう選択肢がうまれました」とフリーアナウンサーとして活動していくことになった経緯を明かした。

フリー転身後については「喘息もほとんど出なくなったんですよ、よかったです」と明かし、「(転身前は)“どうしよう明日大事な仕事なのに声が…”とか息子としゃべりたいし絵本も読みたいのにセーブしちゃう自分がいて。明日のために温存しなきゃとかこれって本末転倒だなって、家族のために働くぞって思っているのに家族にしてあげられないみたいなのって何だかなって気分になることもよくありましたね」と退社前を振り返った。