部員減少で休部となり、19年ぶりに復活した玉名高校ラグビー部が、初優勝をかけた試合に挑みました。

放送：2026年1月26日

坂本英貴選手（2年）「一番大きな目標は、10人制大会の県予選を1位通過、九州大会でも優勝すること」

再始動した玉高ラグビー部が、新たな歴史を刻んだ瞬間です。

休部から約20年 玉名高校ラグビー部の歩み

玉名高校ラグビー部は、2006年に部員減少のため休部しました。部の1期生だった仲山監督がとった、復活に向けたアプローチは。

玉名高校ラグビー部 仲山延男監督（58）「附属中学校に、まずラグビー部を作ってもらう」

その思いを実らせて、2020年に附属中学校でラグビー部を作りました。

2024年には、その中学生が高校に入学したことで、ラグビー同好会として活動再開。そして12月には、部として19年ぶりの復活を果たしました。

金井亮介主将（2年）「新しく玉高のラグビー部が出来て、また高校でできるんだ、という嬉しさが一番強い」

坂本英貴選手（2年）「本当に仲山先生に感謝している。単独で大会に出られるので、僕たちが出来るんだぞというのを仲山先生に見せて、恩返ししたい」

ラグビーは本来15人で行うスポーツですが、現在の部員は13人。まだ15人に満たないため、新人戦では10人制の大会に出場することを決めました。

坂本英貴選手（2年）「次に入ってくる1年生に伝えられるような実績を作るという点でも、この大会は大事」

玉高ラグビー部の武器は？

金井亮介主将（2年）「スピード。身体が小さいチームなので、スピードで相手を動かせるように」

そう話すように、15人制の新人戦を制した九州学院と比べると、平均身長は約5cm低く、平均体重は18kgほど軽いのです。

＜玉名＞平均身長：約168.3cm／平均体重：約62.5kg

＜九州学院＞平均身長：約173.7cm／平均体重：約80.3kg

そこで彼らが取り組んだのは持久力（フィットネス）の強化です。

金井亮介主将（2年）「ずっと鍛えていて、毎日やっていた」

仲山延男監督（59）「今やっているのは、いかにスピードを維持できるか、ダッシュをいかに繰り返せるかというフィットネス。疲労の中でボールをいかに自分たちの思い通りに動かせるか」

チームは、大会初戦前日も走り続けました。

金井亮介主将（2年）「もう走って走って、悔いがなくて、すっきりした気持ちで終われるように全員で走りたい」

新たな歴史へ 大会をプレイバック

「第27回 九州高等学校10人制ラグビーフットボール大会熊本県予選大会」は、前後半10分ずつ、3チーム総当たりで戦いました。

1月17日 第1戦 vs 合同A（第二、東海大星翔、東陵）

前半3分、玉名が試合を動かしました。スクラムハーフの鹿井が密集からボールを持ち出し、そのままトライ！

後半も連続トライを奪い、結果は26－7。玉名は、19年ぶりの公式戦で初勝利を果たしました。

新たな歴史を刻んだ瞬間です。

仲山延男監督（58）「よかったね、やっと初勝利」

金井亮介主将（2年）「本当にうれしい限り。絶対に1位で通過できるように来週頑張りたい」

1月25日 第2戦 vs 合同B（開新、済々黌）

勝てば優勝となる第2戦。

前半、玉名は2トライを許しますが、大外に展開して吉村が抜け出してトライ。その後は両チーム1トライずつ奪い、15-12と3点を追いかける展開で前半を終えました。

金井亮介主将（2年）「俺らショート（狭い）サイドで、めっちゃいいアタック出来ているからもっと狙おう」

すると後半、吉村のパスを受けた前田が独走し、開始早々に逆転します。

さらに、練習の成果をトライのかたちで示しました。

金井亮介主将（2年）「ペナルティから外に回すのはずっと練習してきたので、その形で何本もトライを取れたのがよかった。本当にみんな最後まで走れていたので練習の成果が出たと思う」

結果は36－15。玉名高校は、2戦全勝で10人制初優勝を飾りました。

金井亮介主将（2年）「無事優勝することが出来て、1位で通過出来たのが本当に嬉しい。最終的には15人制を単独で出られるチームになれたら」