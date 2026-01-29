「バレエを習っています」栗原類、公開した近影にネット衝撃「足の形良すぎぃぃーーー!!」「才能ありまくり」「王子様みたい」
俳優の栗原類（31）が、29日までに自身のSNSを更新。ある習い事を始めたことを報告し、公開した近影に反響が寄せられている。
【写真】「才能ありまくり」「王子様みたい」バレエに励む栗原類の近影
栗原が「最近ご縁あって」始めたという習い事は、「バレエ」。投稿では「私の脚です」とつづり、白いバレエシューズを着用した脚のアップショットを公開。バレエスタジオのバーを前に片脚を上げ、バランスを取るレッスン中の栗原の姿も披露した。
「健康と気分にもいいので頑張ります」と前向きにつづる栗原のバレエ姿に、「めっちゃきれいなバレエ向きの甲してて羨ましいです」「足の甲綺麗すぎるのでそのままぜひバレエ楽しんでください」「これは羨ましい足」「足の形良すぎぃぃーーー!!身体も柔らかそう」「最近始めたばかりなのに、もうこの美しさと柔軟性…才能ありまくりじゃん！」「素敵ですね〜 まさに王子様みたい」など、“秘めた才能”を絶賛する声が多く寄せられている。
