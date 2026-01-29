ティモシー・シャラメ主演『マーティ・シュプリーム』、“サイテー男”が人生一発逆転を狙うサイコーな日本版本予告が解禁
A24製作、ティモシー・シャラメ主演の映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』より、日本版予告編が解禁。さらに、ポスター付きムビチケ前売券の発売が決定した。
【動画】『マーティ・シュプリーム』のサイコーな日本版本予告
本作は、1950年代のNYを舞台に、実在の卓球選手マーティ・リーズマンの人生に着想を得た物語。監督を務めるのは、『アンカット・ダイヤモンド』で批評家から絶大な評価を受け、クリティクス・チョイス・アワードで監督賞にノミネートされたジョシュ・サフディ。
卓球人気の低いアメリカで世界を夢見る天才卓球プレイヤーのマーティ・マウザー（シャラメ）は、親戚の靴屋で働きながら世界選手権に参加するための資金を稼いでいた。ロンドンで行われた世界選手権で日本の選手に敗れたマーティは、次回日本で行われる世界選手権に参加し、彼を破って世界一になるため、ありとあらゆる方法で資金を稼ごうとする…。
第98回アカデミー賞（R）で作品賞、監督賞、脚本賞、主演男優賞ほか、主要4部門を含む合計9部門にノミネートを果たし、大きな注目を集めている本作。主演のティモシー・シャラメは、クリティクス・チョイス・アワードで主演男優賞を史上最年少で受賞し、第83回ゴールデングローブ賞でもミュージカル・コメディ部門主演男優賞を史上最年少で受賞するなど、数々の記録を打ち立てている。さらにアカデミー賞では、主演男優賞に加えてプロデューサーとして作品賞にもノミネートされ、演技部門と作品賞の同時ノミネートという最年少記録を更新した。
また、27日に発表されたBAFTA（英国アカデミー賞）では、作品賞、監督賞、脚本賞、主演男優賞ほか計11部門にノミネート。全米映画俳優組合賞（SAG）では主演男優賞、助演女優賞、アンサンブル演技賞の3部門にノミネート。全米監督組合賞（DGA）では長編映画作品賞にもノミネートされている。
このたび解禁された日本版予告編は、「俺には目的がある」というマーティのセリフから始まる。スーツ姿でかっこよくキメて登場したかと思いきや、次のカットでは、元有名女優のケイ（グウィネス・パルトロウ）に無職だと笑顔で打ち明けるチャーミングな姿を披露し、少年のような笑顔にドキッとさせられる。さらに、伯父が経営する靴屋のバックヤードで熱いキスを交わしていた不倫相手のレイチェル（オデッサ・アザイオン）から「ナルシストのゲス野郎！」と罵声を浴びたり、引き出しから拳銃を取り出したり、「金を返せ」と問い詰められるなど、マーティの“サイテー”さが加速するシーンが続く。
女ったらしで、嘘つきで、自己中心的。絵に描いたような“サイテー男”のマーティだが、「もうお母さんの面倒は見れない」という伯父の言葉には、「俺が金を稼ぐ！」と啖呵を切る熱い一面も。“クソみたいな人生”から這い上がり、人生一発逆転させるために、卓球の世界チャンピオンになるという大きな夢に挑む。
さらには、銃をぶっ放す男、家に突っ込む車、大爆発など、予想不可能な場面が盛りだくさん。50年代の日本を再現した上野恩賜公園で撮影されたシーンや、現在SNSで「あなたはスター！」「川口功人、マジで最高」など熱烈な投稿が後を絶たない川口功人演じるエンドウとの手に汗握る卓球シーンも見どころだ。馬鹿にされながらも夢を追い続ける彼が見つける“その先”とは――。その泣き顔に胸が熱くなる、一瞬も見逃せない予告編となっている。
また、A3サイズ海外版ポスタームビチケ前売券（オンライン）の数量限定販売が決定した。A24作品のポスターとムビチケが1つになった「A24 Studio Poster Collection」第8弾として販売される。“サイテー男”マーティが街を疾走するビジュアルのポスターの裏面には、ムビチケ購入番号とムビチケ暗証番号が記載されたシールが貼付されており、ムビチケ前売券（オンライン）としても利用可能。インテリアにも使える、コレクション性の高いアイテムとなっている。
そして、ムビチケオンライン券の特典が「オリジナルスマホ壁紙」に決定。1月30日〜2月19日までは第1弾絵柄、2月20日〜3月12日までは第2弾絵柄が付いてくる。本日、第1弾絵柄が公開され、第2弾絵柄は後日公開予定だ。
映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』は、2026年3月13日より全国公開。
【動画】『マーティ・シュプリーム』のサイコーな日本版本予告
本作は、1950年代のNYを舞台に、実在の卓球選手マーティ・リーズマンの人生に着想を得た物語。監督を務めるのは、『アンカット・ダイヤモンド』で批評家から絶大な評価を受け、クリティクス・チョイス・アワードで監督賞にノミネートされたジョシュ・サフディ。
第98回アカデミー賞（R）で作品賞、監督賞、脚本賞、主演男優賞ほか、主要4部門を含む合計9部門にノミネートを果たし、大きな注目を集めている本作。主演のティモシー・シャラメは、クリティクス・チョイス・アワードで主演男優賞を史上最年少で受賞し、第83回ゴールデングローブ賞でもミュージカル・コメディ部門主演男優賞を史上最年少で受賞するなど、数々の記録を打ち立てている。さらにアカデミー賞では、主演男優賞に加えてプロデューサーとして作品賞にもノミネートされ、演技部門と作品賞の同時ノミネートという最年少記録を更新した。
また、27日に発表されたBAFTA（英国アカデミー賞）では、作品賞、監督賞、脚本賞、主演男優賞ほか計11部門にノミネート。全米映画俳優組合賞（SAG）では主演男優賞、助演女優賞、アンサンブル演技賞の3部門にノミネート。全米監督組合賞（DGA）では長編映画作品賞にもノミネートされている。
このたび解禁された日本版予告編は、「俺には目的がある」というマーティのセリフから始まる。スーツ姿でかっこよくキメて登場したかと思いきや、次のカットでは、元有名女優のケイ（グウィネス・パルトロウ）に無職だと笑顔で打ち明けるチャーミングな姿を披露し、少年のような笑顔にドキッとさせられる。さらに、伯父が経営する靴屋のバックヤードで熱いキスを交わしていた不倫相手のレイチェル（オデッサ・アザイオン）から「ナルシストのゲス野郎！」と罵声を浴びたり、引き出しから拳銃を取り出したり、「金を返せ」と問い詰められるなど、マーティの“サイテー”さが加速するシーンが続く。
女ったらしで、嘘つきで、自己中心的。絵に描いたような“サイテー男”のマーティだが、「もうお母さんの面倒は見れない」という伯父の言葉には、「俺が金を稼ぐ！」と啖呵を切る熱い一面も。“クソみたいな人生”から這い上がり、人生一発逆転させるために、卓球の世界チャンピオンになるという大きな夢に挑む。
さらには、銃をぶっ放す男、家に突っ込む車、大爆発など、予想不可能な場面が盛りだくさん。50年代の日本を再現した上野恩賜公園で撮影されたシーンや、現在SNSで「あなたはスター！」「川口功人、マジで最高」など熱烈な投稿が後を絶たない川口功人演じるエンドウとの手に汗握る卓球シーンも見どころだ。馬鹿にされながらも夢を追い続ける彼が見つける“その先”とは――。その泣き顔に胸が熱くなる、一瞬も見逃せない予告編となっている。
また、A3サイズ海外版ポスタームビチケ前売券（オンライン）の数量限定販売が決定した。A24作品のポスターとムビチケが1つになった「A24 Studio Poster Collection」第8弾として販売される。“サイテー男”マーティが街を疾走するビジュアルのポスターの裏面には、ムビチケ購入番号とムビチケ暗証番号が記載されたシールが貼付されており、ムビチケ前売券（オンライン）としても利用可能。インテリアにも使える、コレクション性の高いアイテムとなっている。
そして、ムビチケオンライン券の特典が「オリジナルスマホ壁紙」に決定。1月30日〜2月19日までは第1弾絵柄、2月20日〜3月12日までは第2弾絵柄が付いてくる。本日、第1弾絵柄が公開され、第2弾絵柄は後日公開予定だ。
映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』は、2026年3月13日より全国公開。