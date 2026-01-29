1児の母・長谷川理恵「本日の男メシ」手作り弁当公開「愛情を感じる」「栄養バランスが良い」の声
【モデルプレス＝2026/01/29】モデルの長谷川理恵が1月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開し、注目を集めている。
【写真】52歳ママモデル「本日の男メシ」茄子とピーマンの煮浸し入り手作り弁当
長谷川は「本日の男メシ」と書き添え、手作り弁当の写真を投稿。「ご飯詰め込んでポークチャップに茄子とピーマンの煮浸し」と内容を紹介して「可愛い飾りなし」と付け加えつつ、彩りや栄養バランスの良い弁当を公開している。
この投稿には「男メシ美味しそう」「家庭的で素敵」「栄養バランスが良い」「毎日食べたい」「愛情を感じる」などの反響が寄せられている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
