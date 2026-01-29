井手上漠、高校2年生の写真公開「変わらない美しさ」「次元が違う」徹底していた美容法も紹介
【モデルプレス＝2026/01/29】モデルの井手上漠が1月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。過去の写真を公開した。
【写真】23歳ジェンダーレスモデル「次元が違う」高校2年生の写真
井手上は、男の子から寄せられたヘアスタイルや美容についての悩みに対して「私も高2でボブしたなぁ」と回答。「これは高2漠ね、してたのは圧倒的美肌。そしてありえないほど水を飲んでいた」とつづり、美しい素肌が輝く高校2年生当時の写真を披露した。
「メンズだから眉毛を細めに剃ってたなぁ。今は太め眉に戻したけど、細めだと清純感がでて、それはそれで好きだったかな」と振り返っていた。
この投稿に、ファンからは「透明感あふれてる」「変わらない美しさ」「肌が発光してるみたい」「高校生でこの美貌は次元が違う」「ナチュラルで素敵」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
◆井手上漠、美肌際立つ過去写真披露
◆井手上漠の投稿に「肌が発光してるみたい」の声
