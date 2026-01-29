巨人は２９日、キャンプメンバーの振り分けを発表した。宮崎での合同自主トレに参加している１軍メンバーは発表されていたが、この日全軍の詳細を発表。１軍は則本や松本、新外国人勢など４２人中１４人の３分の１が新戦力となった。中川や浅野、若林らは２軍スタートで、昨季終了後の１０月に両股関節の手術を受けた吉川や井上、高梨らは故障班スタート。また、ＷＢＣに出場するバルドナード、マルティネスは不参加となる。全軍の振り分けは以下の通り。

【１軍】

投手 田中将、大勢、西舘、山崎、戸郷、竹丸、ウィットリー、ハワード、田和、赤星、山城、マタ、則本、田中瑛、森田、松浦、北浦、船迫、横川、石川、ルシアーノ

捕手 甲斐、大城、岸田、山瀬

内野手 門脇、坂本、石塚、ダルベック、浦田、小浜、泉口、リチャード、荒巻、宇都宮

外野手 丸、松本、キャベッジ、皆川、中山、佐々木、知念

【２軍】

投手 中川、又木、宮原、泉、山田、平内、堀田、冨重、林、園田、松井颯、富田、河野、板東、代木

捕手 小林、郡、坂本達

内野手 湯浅、増田大、増田陸、藤井、平山、川原田

外野手 萩尾、岡田、浅野、若林、三塚

【３軍、故障班】

投手 高梨、井上、堀江、鈴木圭、千葉、木下、田村、吉村、西川、吹田、森本、黄錦豪、グズマン、花田、石田隼、石田充、京本

捕手 松井蓮、喜多、亀田

内野手 吉川、中田、村山、田上、竹下、北村

外野手 鈴木大、相沢、ティマ、フェリス、笹原